Isa Vicente y Chema López ganan en la sierra de Calasparra

Isabel Vicente y José María López se alzaban con la XXI edición de la Media Maratón de Montaña-Memorial de Antonio de Béjar’, que anualmente acoge el municipio de Calasparra. Cerca de 350 corredores se dieron cita en la décima prueba del circuito Trail Tour FAMU 2026. Se trata de una cita que se ha convertido en clásica para los amantes de las carreras de montaña, organizada por el Club Alpino Calasparra y el consistorio de la ciudad, en colaboración con la Federación Murciana de Atletismo.

La prueba reina contó con un recorrido de 21 kilómetros y 469 metros de desnivel positivo, donde más del 90% discurrió por caminos y pistas de tierra. La carrera, que se disputó por la solana de la Sierra del Molino, rinde homenaje a Antonio dé Béjar, fallecido en 2002, quien fue miembro del CA Calasparra, alpinista y apasionado de la naturaleza.

Media Maratón de Montaña ‘Memorial Antonio de Béjar’ en Calasparra (paso por las Cumbres) / Enrique Soler

Chema López invirtió un tiempo de 1h.25:36. En segundo lugar quedó Pedro Miguel Fernández, del H. Project (1h.27:16), mientras que la tercera posición fue para Andrés Dolera, del CA Las Torres de Cotillas. En féminas, Isabel Vicente, del Nogalte-Puerto Lumbreras, paró el crono en 1h.49:08, seguida de Cristina de la Torre Paredes (1h.56:05), y completó el cajón Cristina Martín (2h.02:44).

También se realizó una 10,5K, con un desnivel positivo de 200 metros. El ganador, fue Carlos Mendoza, del Lorca Santiago, que pasó por la línea de meta en 42:59, seguido por David Serrano (43:51) y de José Manuel Martínez (44:18).

En féminas, la victoria fue para Lorena Gil, del Comemillas, con 53:51, mientras que en segundo y tercer lugar, respectivamente, quedaron Alba Aparicio, del Chotacabras (56:05) y Andrea Palazón (56:13).

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La prueba se completó con una marcha senderista de 13 kilómetros, que tuvo un desnivel positivo de 276 metros. Tras la carrera, la zona de meta se convirtió en una fiesta del deporte con degustaciones de arroz y de productos de la localidad para todos los participantes.