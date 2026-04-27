El Gobierno mejorará las pensiones de los futbolistas de los años 70 que no cotizaron a la Seguridad Social

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja en un real decreto destinado a corregir la anomalía de las cotizaciones de los futbolistas profesionales en los años 70 y anteriores. Estos deportistas no cotizaban a la Seguridad Social antes de 1980, sino a la Mutualidad de Futbolistas Profesionales, lo que provoca que su actividad en esos años no esté reconocida en el cálculo de sus pensiones.

Esta medida va en la línea de la 'pasarela' que prepara el Gobierno para otros deportistas profesionales que, hasta los años 90, no pudieron cotizar a la Seguridad Social y que verán finalmente reconocidos sus años de trabajo en el deporte en el cálculo de sus pensiones. Son, no obstante, dos casuísticas diferentes, porque los futbolistas se incorporaron a la Seguridad Social en 1980 (primero solo algunos de ellos con un régimen especial y ya desde 1986 de forma universal en el régimen general) y el resto de deportistas lo hicieron mucho más tarde.

Es decir, a modo de ejemplo, un futbolista que fuera profesional entre 1970 y 1985 que ahora tiene 76 años solo tiene actualmente cinco de esos años reconocidos de cara al cobro de su pensión, pese a hacer dedicado 15 al ejercicio de su profesión. Quien se retirara antes de 1980, no cuenta con ningún periodo de tiempo cotizado a la Seguridad Social como futbolista profesional.

Un coste de 1,6 millones de euros

Seguridad Social calcula que el coste de la medida alcanzaría los 1,6 millones de euros, tal y como ha adelantado El Economista. La propuesta del Gobierno es que sea el sindicato Asociación de Futbolistas Españolas (AFE) quien afronte ese pago en nombre de los afectados. Ese punto está todavía en negociación entre las partes.

AFE, según la memoria económica del real decreto, ha identificado a 93 futbolistas, todos ellos hombres, que se verían potencialmente beneficiados por esta medida y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Porque esta medida no está pensada para todos los futbolistas, algunos de ellos grandes estrellas con una posición económica privilegiada, sino para aquellos que realmente necesitan esta 'pasarela' para cobrar una pensión digna.

Noticias relacionadas

De esos 93 jugadores directamente afectados, 25 ni siquiera son perceptores de una pensión. Para otros 40 jugadores, la aprobación de este real decreto supondría un incremento anual en sus pensiones de entre 51 y 13.000 euros.