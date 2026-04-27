Menos desgaste, más impacto: la fórmula del UCAM Murcia con Sant-Roos

Que el UCAM Murcia CB lleve meses rompiendo sus propios récords no es casualidad. Es fruto del trabajo y de la toma de decisiones, muchas de ellas casi invisibles durante los partidos, durante toda la temporada. El conjunto universitario está convirtiendo el curso 2025-2026 en algo histórico, pero a la vez inolvidable. Está mejorando lo que hasta hace apenas unos meses parecía inmejorable, y en el sprint final se encuentra en plena pelea por acceder al play off de la Liga Endesa, en la que será su tercera participación en cuarenta años de historia, con el factor cancha a favor.

Para conseguir un objetivo de este calibre cada detalle cuenta. Y en esa toma de decisiones, el entrenador Sito Alonso está gestionando a la perfección su plantilla en el largo plazo. Una de las muestras más evidentes es el estado de forma en el que se encuentra Howard Sant-Roos en plena recta final. El alero es una de las piezas más importantes del róster universitario durante estas tres temporadas, pero quizás es esta última a la que llega con más chispa a la fase decisiva.

De hecho, la actuación del jugador cubano fue clave el pasado sábado en el Palacio de los Deportes para imponerse a La Laguna Tenerife e igualar las 21 victorias conseguidas en la campaña 2023-2024 cuando todavía restan seis jornadas para que concluya el calendario regular. A pesar de que en el primer cuarto al UCAM le costó frenar a Patty Mills, el alero acabó siendo clave tanto en la defensa sobre el australiano como, especialmente en la de Marcelinho Huertas para acabar logrando el triunfo.

No obstante, no solo brilló en el plano defensivo, sino que también supo leer lo que requería el juego en ataque para hacer funcionar todo el engranaje del UCAM Murcia y destacar en la anotación en un último cuarto que Sant-Roos también acabó cerrando con 14 puntos. Una actuación similar a la de hace un mes en el mismo escenario, ante el Dreamland Gran Canaria o también frente el Surne Bilbao Basket.

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Covirán Granada. / Juan Carlos Caval

Lo cierto es que el UCAM está obteniendo un mayor impacto de Sant-Roos sobre la pista gracias al plan que ha llevado a cabo desde el inicio de la temporada. Una dosificación de minutos mayor que en los dos anteriores años que, junto a este especial cuidado, le ha permitido esquivar dolencias y lesiones de gravedad durante todo el año. De hecho, la pasada temporada tuvo que ser intervenido de la rodilla en verano y sufrió varias dolencias en el tobillo. Por lo que ahora, a sus 35 años, parece que se ha encontrado el equilibrio en el plantel que dirige Sito Alonso.

Minutos de calidad

Un Sant-Roos más dosificado físicamente, pero también en el apartado mental que requiere el juego. Y es que la polivalencia del propio jugador se convirtió en un inconveniente durante algunos meses en su estancia en Murcia, al tener que desempeñar sobre la pista más de un papel al máximo nivel. El recurso de utilizar a Sant-Roos en la posición de base se convirtió por momentos en una necesidad durante temporadas anteriores, lo que exigió y desgastó más a un jugador que, añadido a más circunstancias, no pudo encontrar su estado óptimo durante ese tiempo.

Howard Sant-Roos al término del partido ante La Laguna Tenerife. / Juan Carlos Caval

El pasado verano se quedó en Murcia trabajando de manera individual antes de iniciar la pretemporada con el equipo y ahora está recogiendo todos esos frutos. DeJulius y Forrest tienen las llaves en cuanto a la dirección de juego, y la opción de Sant-Roos en este campo vuelve a ser un recurso en caso de necesidad. Ahora cuenta con un rol mucho más definido en una posición en la que Sito Alonso no ha dudado en apostar por jugadores como Will Falk tanto para dosificar al propio Sant-Roos como para suplir la baja de Sander Raieste, quien se tuvo que perder todo un mes debido a una lesión muscular en el aductor.

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Las mejores esencias van en frascos pequeños, y así lo está demostrando un Sant-Roos que, sin lugar a dudas, gracias a poder contar con sus minutos de calidad, es una de las razones en el salto de nivel al juego que está siendo capaz de desplegar este UCAM Murcia.