El Ciudad de Molina tendrá que ganar por nueve puntos para salvarse

El Ciudad Molina Basket tendrá que remontar el próximo sábado en el pabellón Serrerías al Jaén Paraíso Interior por nueve puntos para lograr la permanencia en Segunda FEB. El conjunto murciano cayó ayer en la ida por 69-61 en un partido donde llegó a acumular una desventaja de 21 puntos. Por tanto, un mal menor dada la situación en la que se vieron los jugadores de Carles Miñana en el tercer cuarto. El arreón final permitió a los molinenses regresar con vida del Olivo Arena, donde los locales, liderados por Guillermo Vergada, con 18 puntos, y Luis Filipe Faial, con 14, les mantuvieron durante muchos minutos contra las cuerdas.

Después de un primer cuarto igualado (14-15), en el segundo se desataron las hostilidades. El Jaén, con un parcial de 25-6, encarriló el partido al descanso (39-21). Tras el descanso llegó la máxima renta para los jienenses, que se fueron por 21 puntos, pero los murcianos respondieron con un parcial de 15-19 para meterse de nuevo en la eliminatoria y llegar al último cuarto con un resultado de 55-40. A los locales les pesó la presión en el tramo final de un encuentro donde Juan Ignacio Tavelli, con 12 puntos, Carlos Toledo (10) y Andrés Duval (9), fueron los máximos anotadores. El sábado, a la siete y media, se jugará el partido de deselance. Solo uno de los dos se quedará en Segunda FEB.