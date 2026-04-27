Baloncesto
El Ciudad de Molina tendrá que ganar por nueve puntos para salvarse
Los molinenses caen en la ida del play out ante el Jaén Paraíso Interior en un partido que llegan a perder por 21 puntos
L.O.
El Ciudad Molina Basket tendrá que remontar el próximo sábado en el pabellón Serrerías al Jaén Paraíso Interior por nueve puntos para lograr la permanencia en Segunda FEB. El conjunto murciano cayó ayer en la ida por 69-61 en un partido donde llegó a acumular una desventaja de 21 puntos. Por tanto, un mal menor dada la situación en la que se vieron los jugadores de Carles Miñana en el tercer cuarto. El arreón final permitió a los molinenses regresar con vida del Olivo Arena, donde los locales, liderados por Guillermo Vergada, con 18 puntos, y Luis Filipe Faial, con 14, les mantuvieron durante muchos minutos contra las cuerdas.
Después de un primer cuarto igualado (14-15), en el segundo se desataron las hostilidades. El Jaén, con un parcial de 25-6, encarriló el partido al descanso (39-21). Tras el descanso llegó la máxima renta para los jienenses, que se fueron por 21 puntos, pero los murcianos respondieron con un parcial de 15-19 para meterse de nuevo en la eliminatoria y llegar al último cuarto con un resultado de 55-40. A los locales les pesó la presión en el tramo final de un encuentro donde Juan Ignacio Tavelli, con 12 puntos, Carlos Toledo (10) y Andrés Duval (9), fueron los máximos anotadores. El sábado, a la siete y media, se jugará el partido de deselance. Solo uno de los dos se quedará en Segunda FEB.
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras
- Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre
- Leonor participa en la Regata Interuniversidades de Santiago de la Ribera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan
- Iñaki ‘Uoho’ Antón: 'Con sesenta tacos si no has aprendido algo o estás perdiendo el tiempo o viendo demasiado fútbol”
- Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia
- En marcha todas las obras del Corredor salvo la entrada a Cartagena