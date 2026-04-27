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Bullas, Alcantarilla y San Javier se aseguran jugar el play off

A tres jornadas para el final de la temporada, tres equipos pelean por dos puestos de ascenso directo

La plantilla del San Javier celebra su triunfo de este fin de semana

La plantilla del San Javier celebra su triunfo de este fin de semana / Prensa San Javier CF

Cayetano Montiel

Cayetano Montiel

Restan tres jornadas para el término de la liga regular en Preferente Autonómica murciana y ya hay tres equipos que, como mínimo, van a jugar por ascender: Bullas, Alcantarilla y San Javier. Todos tienen asegurado el play off y muchas opciones de saltar a Tercera RFEF de forma directa. Los tres están a un punto y ascienden directos los dos primeros.

El Bullas Deportivo - Alcantarilla fue el partido de la jornada. Disputado en el campo Nicolás de las Peñas, los locales se quedaron con los tres puntos y recuperan el liderato. Se adelantó Aroca a los diez minutos para los visitantes. Empató Sánchez a los 28 y Álvaro marcó el tanto del triunfo a los 62 minutos (2-1).

El San Javier no perdonó ante el Ciudad de Murcia. Quiñonez, Vázquez y Moha marcaron los tres goles visitantes (1-3). Bryam, de penalti, el tanto local. En Puerto Lumbreras, el equipo de Olivares y el Algar de Palomeque empataron a dos.

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El Calasparra sigue clavado. No pasó del empate (1-1) ante el Deportivo Murcia de Quique Mateo. Los Garres ganó al Bullense (3-1) y Los Alcazares ganó en Lorca (1-3). El Alhama se llevó los tres puntos del Raal (0-2) gracias a los goles de Anderson, el primero de ellos de penalti.

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