Bullas, Alcantarilla y San Javier se aseguran jugar el play off

Restan tres jornadas para el término de la liga regular en Preferente Autonómica murciana y ya hay tres equipos que, como mínimo, van a jugar por ascender: Bullas, Alcantarilla y San Javier. Todos tienen asegurado el play off y muchas opciones de saltar a Tercera RFEF de forma directa. Los tres están a un punto y ascienden directos los dos primeros.

El Bullas Deportivo - Alcantarilla fue el partido de la jornada. Disputado en el campo Nicolás de las Peñas, los locales se quedaron con los tres puntos y recuperan el liderato. Se adelantó Aroca a los diez minutos para los visitantes. Empató Sánchez a los 28 y Álvaro marcó el tanto del triunfo a los 62 minutos (2-1).

El San Javier no perdonó ante el Ciudad de Murcia. Quiñonez, Vázquez y Moha marcaron los tres goles visitantes (1-3). Bryam, de penalti, el tanto local. En Puerto Lumbreras, el equipo de Olivares y el Algar de Palomeque empataron a dos.

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El Calasparra sigue clavado. No pasó del empate (1-1) ante el Deportivo Murcia de Quique Mateo. Los Garres ganó al Bullense (3-1) y Los Alcazares ganó en Lorca (1-3). El Alhama se llevó los tres puntos del Raal (0-2) gracias a los goles de Anderson, el primero de ellos de penalti.