Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Antoine Griezmann, jugador del Atlético, celebra el pase a semifinales de la Champions con la afición rojiblanca.

Dioni García

Comienza una semana en la que damos la bienvenida a mayo, un mes donde concluyen muchos campeonatos ligueros y habrá mucho en juego. Habrá doble jornada de Primera División de fútbol sala para Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia. En fútbol, el desenlace de la temporada regular en Segunda RFEF y los duelos a domicilio del FC Cartagena, que juega el viernes, y el Real Murcia. En baloncesto, comienzan los play off por el título en la Liga Femenina Endesa con el doble duelo, jueves y domingo, del Hozono Global Jairis con el Perfumerías Avenida Salamanca, y el choque del UCAM Murcia CB, tercera clasificado de la liga, en la pista del Real Madrid, que es el líder. También el Caesa Cartagena jugará en casa un partido importante de cara a lograr la permanencia, y el Ciudad de Molina tendrá que remontar ocho puntos ante el Jaén para seguir en Segunda FEB. Y la semifinales de la Liga de Campeones con partido del Atlético de Madrid, el único representante español que sigue en el torneo, este miércoles.

Lunes, 27 de abril

FÚTBOL: Primera División

Espanyol-Levante (Movistar) 21:00

TENIS: Masters de Madrid

3ª ronda (Teledeporte/M+) 11:05

Martes, 28 de abril

FÚTBOL SALA: Primera División

Jimbee Cartagena-O Parrulo (LaLiga+) 21:00

BALONCESTO: Euroliga

Valencia-Panathinaikos (Movistar) 20:45

FÚTBOL: Liga de Campeones

PSG-Bayern (Movistar) 21:00

TENIS: Masters de Madrid

Octavos de final (Teledeporte/M+) 11:05

Miércoles, 29 de abril

FÚTBOL SALA: Primera División

Jaén-ElPozo Murcia (Teledeporte) 21:00

Las mejores imágenes del partido entre ElPozo y Valdepeñas

BALONCESTO: Euroliga

Real Madrid-Hapoel (Movistar) 20:45

FÚTBOL: Liga de Campeones

Atlético-Arsenal (Movistar) 21:00

TENIS: Masters de Madrid

Octavos de final (Teledeporte/M+) 11:05

Jueves, 30 de abril

BALONCESTO: ida cuartos de final

Avenida-Hozono Jairis (PD) 18:00

Euroliga

Valencia-Panathinaikos (Movistar) 20:45

TENIS: Masters de Madrid

Cuartos de final (Teledeporte/M+) 11:05

Viernes, 1 de mayo

FÚTBOL: Primera RFEF

Algeciras-FC Cartagena (LaLiga+/M+) 21:15

La épica victoria que acerca al Cartagena al play off frente al Nástic, en imágenes

Primera División

Girona-Mallorca (Movistar) 21:00

Liga F

Alhama ElPozo-Espanyol (DAZN) 12:00

TENIS: Masters de Madrid

1ª semifinal (Teledeporte/M+) 16:00

2ª semifinal (Teledeporte/M+) 20:00

BALONCESTO: Euroliga

Real Madrid-Hapoel (Movistar) 20:45

Sábado, 2 de mayo

FÚTBOL: Primera División

Villarreal-Levante (DAZN) 14:00

Valencia-Atlético (Movistar) 16:15

Alavés-Athletic (Movistar) 18:30

Osasuna-Barcelona (DAZN) 21:00

FÚTBOL SALA: Primera División

Manzanares-Jimbee (LaLiga+) 17:00

ElPozo Murcia-Alzira (LaLiga+) 18:15

Segunda División

Zambú Pinatar-Leganés 18:00

BALONCESTO: Primera FEB

Caesa Cartagena-Palencia (LaLiga+) 19:00

Segunda FEB

Ciudad Molina-Jaén 19:30

TENIS: Masters de Madrid

Final femenina (Teledeporte/M+) 18:30

Domingo, 3 de mayo

FÚTBOL: Primera RFEF

Sabadell-Murcia (LaLiga+/M+/Esport3) 18:15

Primera División

Celta-Elche (Movistar) 14:00

Getafe-Rayo (DAZN) 16:15

Real Betis-Real Oviedo (DAZN) 18:30

Espanyol-Real Madrid (Movistar) 21:00

Segunda RFEF

Águilas-Almería B 12:00

Yeclano-Estepona 12:00

Xerez CD-UCAM Murcia 12:00

Minera-Lorca Deportiva 12:00

BALONCESTO: Liga ACB

Real Madrid-UCAM Murcia (DAZN/M+) 12:00

Liga Femenina Endesa, vuelta de cuartos

Hozono Jairis-Avenida (PD) 19:00

Alba Prieto, en un momento del partido Spar Girona-Hozono Global Jairis

TENIS: Masters de Madrid

Final masculina (Teledeporte/M+) 18:30

FÓRMULA 1: Gran Premio de Miami

Carrera (DAZN) 22:00

