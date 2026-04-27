Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Comienza una semana en la que damos la bienvenida a mayo, un mes donde concluyen muchos campeonatos ligueros y habrá mucho en juego. Habrá doble jornada de Primera División de fútbol sala para Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia. En fútbol, el desenlace de la temporada regular en Segunda RFEF y los duelos a domicilio del FC Cartagena, que juega el viernes, y el Real Murcia. En baloncesto, comienzan los play off por el título en la Liga Femenina Endesa con el doble duelo, jueves y domingo, del Hozono Global Jairis con el Perfumerías Avenida Salamanca, y el choque del UCAM Murcia CB, tercera clasificado de la liga, en la pista del Real Madrid, que es el líder. También el Caesa Cartagena jugará en casa un partido importante de cara a lograr la permanencia, y el Ciudad de Molina tendrá que remontar ocho puntos ante el Jaén para seguir en Segunda FEB. Y la semifinales de la Liga de Campeones con partido del Atlético de Madrid, el único representante español que sigue en el torneo, este miércoles.
Lunes, 27 de abril
FÚTBOL: Primera División
Espanyol-Levante (Movistar) 21:00
TENIS: Masters de Madrid
3ª ronda (Teledeporte/M+) 11:05
Martes, 28 de abril
FÚTBOL SALA: Primera División
Jimbee Cartagena-O Parrulo (LaLiga+) 21:00
BALONCESTO: Euroliga
Valencia-Panathinaikos (Movistar) 20:45
FÚTBOL: Liga de Campeones
PSG-Bayern (Movistar) 21:00
TENIS: Masters de Madrid
Octavos de final (Teledeporte/M+) 11:05
Miércoles, 29 de abril
FÚTBOL SALA: Primera División
Jaén-ElPozo Murcia (Teledeporte) 21:00
BALONCESTO: Euroliga
Real Madrid-Hapoel (Movistar) 20:45
FÚTBOL: Liga de Campeones
Atlético-Arsenal (Movistar) 21:00
TENIS: Masters de Madrid
Octavos de final (Teledeporte/M+) 11:05
Jueves, 30 de abril
BALONCESTO: ida cuartos de final
Avenida-Hozono Jairis (PD) 18:00
Euroliga
Valencia-Panathinaikos (Movistar) 20:45
TENIS: Masters de Madrid
Cuartos de final (Teledeporte/M+) 11:05
Viernes, 1 de mayo
FÚTBOL: Primera RFEF
Algeciras-FC Cartagena (LaLiga+/M+) 21:15
Primera División
Girona-Mallorca (Movistar) 21:00
Liga F
Alhama ElPozo-Espanyol (DAZN) 12:00
TENIS: Masters de Madrid
1ª semifinal (Teledeporte/M+) 16:00
2ª semifinal (Teledeporte/M+) 20:00
BALONCESTO: Euroliga
Real Madrid-Hapoel (Movistar) 20:45
Sábado, 2 de mayo
FÚTBOL: Primera División
Villarreal-Levante (DAZN) 14:00
Valencia-Atlético (Movistar) 16:15
Alavés-Athletic (Movistar) 18:30
Osasuna-Barcelona (DAZN) 21:00
FÚTBOL SALA: Primera División
Manzanares-Jimbee (LaLiga+) 17:00
ElPozo Murcia-Alzira (LaLiga+) 18:15
Segunda División
Zambú Pinatar-Leganés 18:00
BALONCESTO: Primera FEB
Caesa Cartagena-Palencia (LaLiga+) 19:00
Segunda FEB
TENIS: Masters de Madrid
Final femenina (Teledeporte/M+) 18:30
Domingo, 3 de mayo
FÚTBOL: Primera RFEF
Sabadell-Murcia (LaLiga+/M+/Esport3) 18:15
Primera División
Celta-Elche (Movistar) 14:00
Getafe-Rayo (DAZN) 16:15
Real Betis-Real Oviedo (DAZN) 18:30
Espanyol-Real Madrid (Movistar) 21:00
Segunda RFEF
BALONCESTO: Liga ACB
Real Madrid-UCAM Murcia (DAZN/M+) 12:00
Liga Femenina Endesa, vuelta de cuartos
Hozono Jairis-Avenida (PD) 19:00
TENIS: Masters de Madrid
Final masculina (Teledeporte/M+) 18:30
FÓRMULA 1: Gran Premio de Miami
Carrera (DAZN) 22:00
