La AGAE, campeona de la segunda edición del Dragón Boat Fuerzas Armadas y de Seguridad

El equipo de la Academia General del Aire y del Espacio, con el Teniente Coronel Rubén Pérez al frente, consiguió la victoria en la súper final de la segunda edición Dragón Boat para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, disputado en Santiago de la Ribera, imponiéndose al equipo de Bomberos Murcia. La tercera posición fue para la Guardia Civil en una jornada que contó con la participación, además, de Protección Civil San Pedro del Pinatar, Policía Local Los Alcázares, Asociación Internacional de Policía, la Armada, Policía Nacional y Policía Local San Javier. El evento sigue creciendo impulsado por la labor de la Escuela de Piragüismo Mar Menor, con Nemi Mariño al frente. Gaspar Zamora