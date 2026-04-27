Piragüismo
La AGAE, campeona de la segunda edición del Dragón Boat Fuerzas Armadas y de Seguridad
Gaspar Zamora
El equipo de la Academia General del Aire y del Espacio, con el Teniente Coronel Rubén Pérez al frente, consiguió la victoria en la súper final de la segunda edición Dragón Boat para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, disputado en Santiago de la Ribera, imponiéndose al equipo de Bomberos Murcia. La tercera posición fue para la Guardia Civil en una jornada que contó con la participación, además, de Protección Civil San Pedro del Pinatar, Policía Local Los Alcázares, Asociación Internacional de Policía, la Armada, Policía Nacional y Policía Local San Javier. El evento sigue creciendo impulsado por la labor de la Escuela de Piragüismo Mar Menor, con Nemi Mariño al frente. Gaspar Zamora
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras
- Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre
- Leonor participa en la Regata Interuniversidades de Santiago de la Ribera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan
- Iñaki ‘Uoho’ Antón: 'Con sesenta tacos si no has aprendido algo o estás perdiendo el tiempo o viendo demasiado fútbol”
- Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia
- En marcha todas las obras del Corredor salvo la entrada a Cartagena