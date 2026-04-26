El UCAM Murcia, fuera del play off a una semana para el final de la temporada

El UCAM Murcia perdió ante el Real Jaén (1-2). El cuadro universitario pagó caros los errores y se ha metido en un lío a falta de una jornada para el final de la temporada en el grupo II de Segunda RFEF. Los de Germán Crespo están fuera de los play off con 55 puntos. La próxima semana tendrán la última oportunidad para meterse en la promoción de ascenso en su visita al Xerez CB, que empató su encuentro y solo está un punto por encima de los murcianos.

La primera gran final para el UCAM Murcia había llegado. La Segunda Federación encaraba sus dos últimos partidos con todo por decidir. Siete equipos luchaban por soñar con el ascenso directo o poder asegurar los play off. El UCAM Murcia tenía difícil ese primer puesto, después del pinchazo de la jornada anterior, pero no era imposible y, para seguir manteniendo viva la esperanza, solo tenía una cosa que hacer: conseguir la victoria en su campo ante el Real Jaén.

El partido arrancó de manera exigente, sobre todo porque ambos conjuntos se jugaban mucho. Le costaba al cuadro local jugar de manera cómoda. El Jaén estaba presionando bien y fue el primero crear algo de peligro. Los de Germán Crespo poco a poco fueron ganando terreno, sobre todo apoyándose en Ale Marín y Dani Aquino, quienes estaban haciendo más daño.

Las ocasiones más claras del partido llegaron para ambos conjuntos. El UCAM Murcia se intentó meter hasta el fondo, pero Mauro sacó el esférico con mucha contundencia. Para el cuadro visitante fue un disparo de Adri Paz, directo al segundo palo. Montoya metió una mano milagrosa, que acabó mandando el balón a la madera. Al descanso, el encuentro se mantenía con el 0-0 inicial y lo dejaba todo para los segundos 45 minutos.

Con la reanudación del segundo periodo, parecía que solo un equipo había saltado al terreno de juego. El Real Jaén arrancó con una marcha más y eso se estaba notando sobre el verde. El acercamiento más claro fue el de Curro, que buscó un disparo desde la frontal, que terminó tocando Montoya para mandarlo a saque de esquina. El UCAM Murcia sabía que tenía que hacer algo porque si seguía así se podía meter en serios problemas, como así ocurrió.

Ficha técnica UCAM Murcia: Montoya, José Ruiz (Xente, 90), Javi Ramírez, Omar Jaiteh, Urcelay (Alex Bueno, 87), Baldrich (Mizzian, 64), Dani Aquino, Pablo Hernández, Ale Marín (Iván Moreno, 87), Soto (Pontones, 64) y Héctor Fernández. Real Jaén: Jaime Morillas, Curro (Carrillo, 77), Antonio Caballero, Marcos Siverio (Iván Breñé, 87), Adri Paz (Nacho Vizcaíno, 72), Mario Martos, Javi Moyano, Mauro, Moha (Agus Alonso, 87), Ñito González (Bernardo, 87) y David Serrano. Goles: 0-1.Min. 70: Adri Paz. 1-1.Min. 80: Mizzian. 1-2.Min. 91: Bernardo Árbitro: Daniel David Baiges. Tarjeta amarilla para Ñito González, Ruane, Bernardo, Iván Breñé y Adri Fernández. Campo: Heredia 21 La Condomina.

Se estaba viendo venir que, si el UCAM Murcia no era capaz de dar un paso hacia delante, lo iba a acabar pasando mal. Omar Jaiteh se vistió de Papá Noel y le regaló el balón a los rivales. Sivero se hizo con el esférico, fijó a los dos centrales y abrió para Adri Paz, que batió a Montoya con un disparo al palo corto. El Real Jaén se adelantaba en el marcador y le ponía las cosas muy difíciles a los universitarios.

Cuando el choque entraba en los últimos 10 minutos y parecía que el UCAM Murcia no iba a ser capaz de reaccionar, apareció Mizzian para dar esperanza. Alberto Soto puso un centro desde la izquierda, directo a la cabeza del ariete universitario, quien volvía a aparecer después de cuatro partidos de sanción. El remate de cabeza fue directo al segundo palo y, con mucho suspense, se acabó colando en el fondo de las mallas. Los de Germán Crespo volvían a creer e iban a darlo todo en los últimos minutos.

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El UCAM Murcia se volvía a castigar a sí mismo y fallaba en la salida de balón. Esta vez fue José Ruiz quien rifó un balón que acabó cazando el Real Jaén. Alberto Bernardo recibió el esférico en el área y, delante de Motonya, definió a la perfección. El conjunto andaluz se acabó llevando la victoria en el último suspiro y metió al UCAM Murcia en serios problemas, dejándolo fuera de los play off con 55 puntos, a uno del Xerez CD y a dos ahora del Jaén.