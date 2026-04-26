El Real Murcia busca la calma antes de la tormenta

Restan cinco jornadas para que concluya el calendario regular en la Primera Federación y el Real Murcia se encuentra en un escenario que nadie hubiera imaginado a estas alturas del curso. Con 15 puntos todavía en juego, el conjunto grana no tiene todavía amarrada la permanencia matemática en la tercera categoría, algo que tratará de solucionar cuanto antes con su visita de este mediodía al Europa (12.00 horas, Movistar +) y también durante el próximo mes.

Busca el Real Murcia la calma antes de la tormenta, un temporal que ya lleva jornadas avisando de que cualquiera que esté merodeando la zona peligrosa de la clasificación del grupo II no pueda estar tranquilo. No obstante, la cantidad de semanas que pueda encontrarse en esta situación tan solo depende del propio conjunto grana. Porque si es capaz de asegurarse alrededor de seis puntos en las próximas fechas, las cuentas pueden darle para huir de riesgos innecesarios en el tramo final.

Eso sí, no será una tarea sencilla después de desaprovechar esta ocasión ante dos rivales directos como el Nástic de Tarragona o el Antequera. La plantilla de Curro Torres, con dos derrotas en las últimas dos jornadas, ha tirado por la borda una buena oportunidad para poner tierra de por medio con la zona de descenso, sin embargo, todavía le queda alguna bala más para evitar cualquier final de infarto.

Los jugadores del Real Murcia se lamentan tras la derrota ante el Antequera de la pasada jornada. / Israel Sánchez

Si no ha sido capaz de amarrar dos victorias ante contrincantes que se encuentran en su actual situación, ahora deberá hacerlo ante dos que se encuentran en la parte de arriba. Y la primera prueba es un Europa que si algo se ha caracterizado esta temporada es por su regularidad. El conjunto catalán, tras su ascenso desde la Segunda Federación el pasado curso, se ha ganado a pulso pelear por una plaza para el play off en esta recta final, ya que ocupa la quinta posición, con un colchón de cuatro puntos, y es uno de los más fiables en su estadio. Al menos hasta su cambio de ubicación.

Porque hasta el pasado mes de marzo no había perdido como local, tras su forzoso ‘traslado’, cuando lo hizo ante el Torremolinos (2-3) y el Algeciras (0-3). Y es que se da la circunstancia de que, ante la normativa que obliga a los clubes de esta categoría a disponer césped natural en sus estadios, se tuvo que mudar a mitad de curso a Can Dragó, recinto que pisará hoy el Real Murcia en lugar del Nou Sardenya, y que con los números en la mano, los granas se agarraran a que su rival parece haber bajado sus prestaciones en la nueva ubicación.

La enfermería condiciona la lista

Un Real Murcia que, si bien el contexto clasificatorio en el que se encuentra ya es complicado y que esta semana ha estado marcada por la llegada de Sánchez Breis a la dirección deportiva para intentar dotar algo de estabilidad a esta parcela en la última parte de la temporada, también anda pendiente de la enfermería para contar con poder piezas importantes. La ausencia más importante será la de un Gianfranco Gazzaniga que es baja en la portería tras la dolencia en un dedo de la mano que le impidió terminar el partido ante el Antequera. Las pruebas descartaron una fractura en la falange, pero lo cierto es que las molestias no han cesado en estos días y ayer no viajó con el equipo. Su lugar lo ocupará Diego Piñeiro, mientras que el atacante Ekain también se quedó en Murcia por unas molestias en la rodilla.

Gazzaniga, del Real Murcia, abandona el campo tras ser expulsado ante el Alcorcón y entra Piñeiro. / SERGIO REYES ROBLEDO

También regresa a la lista tanto Óscar Gil, el fichaje de invierno que mejor rendimiento ha aportado al equipo grana, como el extremo Joel Jorquera. Y el que podría reaparecer en el centro de la defensa es el canterano Héctor Pérez, que tan buenas sensaciones ofreció durante el tramo final de la primera vuelta hasta que le frenaron las lesiones. En el Europa, por su parte, la ausencia más importante será la baja del central Álex Cano por acumulación de amarillas.

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"Hacerse mayor"

«Tenemos que hacernos mayores urgentemente», remarcó Curro Torres, entrenador del Real Murcia, en la previa del encuentro después de que dos goles en las últimas acciones de los partidos ante el Nástic de Tarragona o el Antequera privaran a su equipo de, al menos, poder contar con dos puntos más en el casillero. Y eso es lo que buscará el equipo murcianista en este desenlace, mostrarse como un equipo mucho más sólido y compacto, sobre todo algo mejor que en su versión como local al ser uno de los equipos que más goles encajan en estadio, para concluir esta temporada sin más sobresaltos de los ya conocidos.