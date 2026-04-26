Las previas de la penúltima jornada en Segunda Federación

Estepona - Águilas FC. El conjunto costero, ante la primera final del campeonato

A falta de dos jornadas, aún no hay nada decidido en la zona alta de la clasificación del Grupo IV de Segunda Federación, por lo que esta mañana el Águilas FC tiene la primera oportunidad de lograr el objetivo de clasificarse para disputar el play off de ascenso; para ello tiene que puntuar en su visita a Estepona y no lo va a tener fácil, puesto que el rival es el equipo más en forma del grupo, sumando 17 puntos en los últimos 7 partidos, unos números que les han servido para estar a un paso de mantener la categoría, objetivo que pasa por ganar al equipo de Adrián Hernández, por lo que los blanquiazules se van a encontrar un estadio volcado con su equipo, con precios populares. El Estepona llenará las gradas de su estadio; en ellas también habrá más de numerosos aguileños, que se han desplazado en dos autobuses y en vehículos particulares para aportar color blanquiazul a las gradas y que el equipo no se sienta solo en tan importante partido.

Adrián Hernández / L.O.

Con objetivos tan claros y necesarios en los dos equipos, la cita en el Francisco Muñoz Pérez será uno de los partidos más interesantes de la jornada; “un partidazo” lo ha calificado Adrián Hernández, quien espera que su equipo siga “en la misma línea de los tres últimos partidos y ver si somos capaces de que ellos también sufran sin balón”, para mantener una trayectoria impecable en los últimos partidos de los costeros, sumando tres victorias en los tres últimos partidos, logrando seis goles y no encajando ninguno.

En la expedición blanquiazul se ha desplazado toda la plantilla, incluido el lesionado Seth Vega; de ahí la importancia que se le da al partido. Entre los convocados también está el ariete Chris Martínez, quien ha entrenado en las dos últimas sesiones después de estar dos semanas lesionado, mientras que recupera a Antonio Sánchez tras cumplir cuatro partidos de sanción. Aunque todo apunta a que no comenzará del partido inicial, con un equipo que será muy parecido a las dos últimas jornadas, con Salcedo en la portería, Johan Terranova y Héctor Martínez en los laterales, con Uri y Adri Pérez en el centro de la zaga; Mario Abenza y Yasser formarán en la medular con los 'Javis', Pedrosa y Castedo, en las bandas; Kevin Manzano quedará de enganche con Boris Kouassi, que será la referencia en ataque.

Almería B - Deportiva Minera. El cuadro cartagenero tiene prohibido fallar ante un descendido

La Deportiva Minera vive esta mañana uno de los partidos más trascendentes de su historia reciente. A las 12:00 (televisado por Football Club), en el anexo del Power Stadium de Almería, el conjunto de Llano del Beal se la juega ante el filial del Almería en un choque que puede acercarle de manera decisiva al ansiado ascenso a la Primera Federación.

La ecuación es sencilla pero exigente: la Deportiva Minera necesita ganar hoy y también la semana que viene, y confiar en que Águilas y Extremadura no sumen de tres en alguno de sus respectivos compromisos. El primer paso, el más inmediato, es ineludible: los tres puntos esta mañana no admiten discusión. Y el escenario, sobre el papel, no puede ser más propicio. El Almería B llega a este duelo en condición de equipo ya descendido, sin nada que rascar en lo que resta de temporada y con una campaña para olvidar, catalogada sin ambages como paupérrima. El peor local de la liga, con apenas dos victorias en casa a lo largo de todo el curso, es el rival que le depara el calendario a los mineros en este momento cumbre.

Los jugadores de la Minera celebran el gol de Álex Macías / Loyola Pérez de Villega

Sin embargo, la Deportiva Minera arrastra una asignatura pendiente que puede resultar determinante en esta recta final: su rendimiento a domicilio. Si en casa el equipo ha sido un vendaval imparable, con ocho victorias consecutivas que le han valido el título de mejor local de la categoría, fuera del Ángel Celdrán la imagen ha sido muy diferente. Dieciocho puntos en dieciséis jornadas lejos de su feudo, con ocho derrotas, supone un preocupante cincuenta por ciento de sus salidas saldadas en derrota. Ese lastre es el que le ha impedido mandar con autoridad en la clasificación durante toda la temporada, y hoy tiene la oportunidad de comenzar a revertirlo ante el rival ideal.

La expedición rojilla no viajará sola. Tres autobuses repletos de aficionados procedentes de Llano del Beal, más de doscientos seguidores, llenarán las gradas del anexo almeriense para convertir lo que debería ser un estadio adversario en algo parecido a un campo propio. El calor de su hinchada puede ser el empujón definitivo para que la Minera rompa con sus fantasmas fuera de casa en el momento más importante.

Ganar, meter presión a Águilas y Extremadura, y llegar a la última jornada con el destino en sus propias manos. Ese es el guion que dibuja la Deportiva Minera para protagonizar algo grande.

UCAM Murcia - Real Jaén. Los universitarios quieren seguir soñando con el ascenso directo

Comienza la semana clave en Segunda Federación. El UCAM Murcia tiene la difícil tarea de sumar los tres puntos ante el Real Jaén. El cuadro universitario necesita la victoria, después de dejarse los 3 puntos ante La Unión. El partido se podrá seguir a través de Web Directo a partir de las 12:00 horas.

Los pupilos de Germán Crespo no supieron aprovechar su oportunidad para seguir peleando por el ascenso directo. La derrota ante La Unión le pone las cosas difíciles al conjunto universitario, que está obligado a ganar sus dos enfrentamientos para mantener viva la esperanza del ascenso.

“Nos viene un rival muy complicado, que viene haciendo las cosas bien. Nosotros tenemos que seguir en nuestra dinámica, haciendo las cosas bien en casa y tenemos que salir a ganar desde el primer minuto”, comentó el técnico del UCAM Murcia, Germán Crespo.

Ale Marín celebra su tanto ante el Atlético Malagueño / Juan Carlos Caval

Para este encuentro, el cordobés no podrá contar con Alvarito. Germán Crespo saltará con Ackermann bajo palos. Fer Román y Javi Ramírez en el centro de la zaga, junto a Héctor y José Ruiz en los costados. Urcelay y Pablo Hernández formarán el doble pivote, con Aquino en la mediapunta. Ale Marín y Soto irán por las bandas y Mizzian será la referencia ofensiva.

Para este encuentro, el Real Jaén también llega con la necesidad de sumar de tres para seguir peleando esos puestos de play off. El cuadro andaluz está a un solo punto de colarse en la zona alta, pero tiene que ser capaz de asaltar el feudo universitario. El choque estará cargado de tensión, ya que ambos conjuntos luchan por sobrevivir.

Lorca Deportiva - Yeclano Deportivo. Derbi regional de alta tensión en el Francisco Artés Carrasco

Esta mañana a las doce en el estadio Artés Carrasco se va a disputar el partido correspondiente a la jornada treinta y tres de la liga, penúltima, en el grupo IV de la Segunda RFEF, que van a enfrentar al Lorca Deportiva y al Yeclano.

Va a ser un choque de alta tensión donde las gradas van a registrar una gran entrada, sobre todo porque la directiva local ha decretado que el acceso sea gratuito. Los dos equipos se juegan el repetir la próxima campaña en esta categoría. Les separa dos puntos. El Lorca no está salvado del todo, ya que se encuentra a cuatro del play out. El Yeclano está a solo dos. La victoria de cualquiera de los contendientes es decisiva. Los lorquinos, incluso con el empate, estarían salvados de todo mal. El Lorca lleva seis jornadas sin ganar. Viene de perder en Águilas, 2-0. El Yeclano no pasó del empate ante el Almería B. En el partido de la primera vuelta, jornada cuatro, el resultado fue de empate, 0-0. Ninguno quiere llegar a la última jornada con los deberes por hacer, ya que los lorquinos rendirán visita al Llano del Beal y los yeclanos recibirán al Estepona.

Babacar entrado en falta por Saturday en el Yeclano-Lorca Deportiva / L.O.

El técnico aguileño, Sebas López, no podrá contar con el lesionado Álvaro Martínez. No se esperan cambios importantes en el once con respecto al que jugó en el Rubial. Sebas López ha comentado que “nos hubiera gustado luchar por otras cosas, pero la realidad nos ha puesto aquí y tenemos que ganar para dedicárselo a los aficionados que nos han apoyado durante toda la temporada, dentro y fuera, y también para terminar en nuestro campo con buenas sensaciones. Es un grupo muy complicado y si estamos en esta situación es por algo. Yo no he detectado que ningún jugador se haya querido borrar”.

Noticias relacionadas

El colegiado balear, Miquel Pujol, será el encargado de dirigir el partido.