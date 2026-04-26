El Lorca logra la permanencia, y el Yeclano se la jugará en la última jornada

Lorca Deportiva y Yeclano firmaron tablas (2-2), al igual que en el partido de la primera vuelta, pero con la diferencia de que en La Constitución no hubo goles. La afición despidió al equipo lorquino con pitos, mostrando su descontento y solo faltó canturrear "que se besen, que se besen". La igualada supone que los lorquinos hayan logrado la salvación de forma matemática, mientras que los azulgranas elude el descenso directo y se jugarán en la última jornada la salvación ante el Estepona.

Por lo tanto, excepto los aficionados, todos contentos con este reparto de puntos. La entrada fue gratuita y aun así, la afluencia de público no superó la normal de las últimas jornadas. El Lorca sumó el séptimo partido sin ganar y ahora será juez del ascenso la próxima jornada ante la Minera.

El colegiado redactó en el acta que "finalizado el partido, el delegado del Yeclano nos comunica que a varios de sus jugadores e integrantes del cuerpo técnico les falta dinero en sus carteras. Dicho hecho es comunicado a las autoridades competentes". El Yeclano, a través de un comunicado, anunció que ha presentado denuncia en la Guardia Civil de Yecla argumentando que el dinero sustraído "ha sido mucho", añadiendo que "todas las taquillas han sido abiertas y se han llevado dinero en metálico de las carteras".

Ficha técnica Lorca Deportiva: Fran Arbol, Escobar, Sergi, Fromsa (Soler, 46), Morros, Dani García (Acevedo, 77), Willy (Dani Albiar,62), Juan Hernández (Carrasco, 46), Álex Peque (Tafalla, 77), Adri Heredia y Naranjo. Yeclano: Borja Martí, Jordán Hernández (Jaime Fernández, 69), Pedro Melli (Peñaranda, 69), Unai Rementeria (Emana, 60), Totti, Carrasco, Domínguez, Nani, Asier Seijo (Jorge, 61), Borao (Borona, 61) y Josema. Goles: 1-0. Minuto 35: Pedro Melli, en propia puerta. 1-1. Minuto 42: Domínguez. 2-1. Minuto 55: Carrasco. 2-2. Minuto 78: Josema, de penalti Árbitro: Miquel Pujol (Balear). Por parte local amonestó a Sergi, Fromsa, Dani García y Tafalla; y a los visitantes Carrasco, Pedro Melli, Rementería y Nani. Campo: Estadio Artés Carrasco. 2.200 personas.

El partido fue soporífero, sobre todo la primera parte. Sin ritmo, sin fútbol y sin casi nada. En el primer cuarto de hora fue el Yeclano quien más se acercó a la meta de Fran Arbol, pero sin mucho peligro. No había jugadas peligrosas y los porteros eran meros espectadores porque ninguno de los equipos estaba haciendo méritos para ir por delante en el marcador.

Sin embargo, el visitante Pedro Melli y su portero, Borja Martí, decidieron que había que ponerle algo distinto al choque. De manera que el primero realizó una cesión al cancerbero algo anormal y el balón entró llorando en la portería visitante. Esa acción, al menos, dio que hablar en la grada.

Antes del descanso llegó el empate, precedido de una acción clara de gol del Lorca Deportiva. Sergi remató de cabeza al larguero visitante, se produjo un contragolpe donde Asier Seijo puso un balón claro a Domínguez, y este no perdonó. Con esa igualada se llegó al descanso. El público local seguía mostrando su descontento con la actuación de su equipo.

El entrenador aguileño del Lorca, Sebas López, movió el banquillo tras el intermedio. Dio entrada a Soler y Carrasco, y estos jugadores cobraron protagonismo en los primeros compases del segundo tiempo. El Lorca salió mandando en la reanudación. Fueron los mejores minutos del equipo lorquino, que hizo méritos para deshacer la igualada, algo que ocurrió a los diez minutos. Buen centro desde la izquierda de Álex Peque y Carrasco, en su sitio, marcó el segundo de su equipo, primero de la temporada para el veterano delantero murciano. Tras esos primeros veinte minutos donde el Lorca fue superior, la tónica cambió a partir de ahí.

Los visitantes empezaron a llegar con cierta claridad aprovechando el desconcierto defensivo de los lorquinistas. En el minuto 78 llegó el empate. Tras un corner, el colegiado señaló penalti por entender que Sergi había derribado a Josema. Este mismo jugador lanzó la pena máxima e igualó el choque.

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No hubo más historia hasta el pitido final. Ningún equipo quería hacer daño al rival. El partido ya no tuvo historia. Los aficionados lo vieron claro y siguieron mostrando su desaprobación mientras que el resultado ya no se movió.