Empate insuficiente del Alhama ElPozo en Riazor

El Alhama El Pozo sigue sin ganar. La última vez que lo hizo, ante el mismo rival de ayer, fue en octubre. Empate insuficiente del equipo alhameño (2-2) ante el Deportivo de La Coruña en un partido donde apenas tuvo el balón, pero su juego vertical le pudo dar los tres puntos que quizás mereció. La desafortunada actuación de la meta Elena de Toro, quien falló en los dos goles deportivistas, fue un lastre para su equipo. El Depor solo superó al Alhama en la posesión del balón.

El técnico alhameño, Randri García, decidió cambiar la inquilina habitual de la portería. La paraguaya Sol Bellotto se quedó en el banquillo y jugó Elena de Toro. Muy desafortunada actuación de esta, clara protagonista negativa de su equipo.

El conjunto alhameño salió muy serio al campo. Muy buena defensa, control en el medio campo, y la veterana María José convertida en una pesadilla para la defensa local. La posesión era de las locales, pero cada acercamiento de las alhameñas, que vistieron de negro, era con mucho peligro.

Las locales no jugaban con comodidad por el buen hacer de las visitantes, muy metidas en el partido, ganando duelos y corriendo mucho. En el minuto 26 pudo marcar Aitana tras una buena acción ofensiva del equipo alhameño. Fue un aviso para lo que iba a ocurrir poco después.

A los 33 minutos, Vega estrelló un balón en el palo de la portería de Inés Pereira y, en la siguiente acción, el Alhama se adelantó en el marcador. En otra llegada rápida de las visitantes, Belén culminó, marcando su cuarto tanto de la temporada.

Parecía que el partido lo tenía controlado el equipo alhameño. No pasaba apuros en su portería y todo apuntaba que las jugadoras se marcharían al descanso con ventaja visitante. Sin embargo, en el tiempo de descuento de la primera parte, el Deportivo le empató el marcador.

La igualada llegó tras una falta escorada en el área alhameña. Paula, de cabeza, empató el choque tras un error en la salida de la portera visitante. Nada mas sacar de centro, otra salida desafortunada de Elena permitió a Bárbara marcar a placer el 2-1. De forma increíble, y sin hacer nada destacable, el equipo local se marchó al vestuario por delante, debido a las dos acciones muy lamentables de Elena de Toro.

Ficha técnica Deportivo de La Coruña: Inés Pereira, Samara, Vera, Henar (Artero, 60), Paula, Olaya, Ainhoa (Barth, 82), Marisa (Lucía, 74), Raquel (Lia, 82), Bárbara (Pizarro, 60) y Elena. Alhama ElPozo: Elena, Aitana, Judith, Yannel, Yiyi, Estefa (Patri, 80), Astrid, Anita, Belén, María José (Encarni, 89) y Vega (Raquel Pinel, 80). Goles: 0-1. Min. 34: Belén. 1-1. Minuto 45: Paula. 2-1. Min. 45: Bárbara. 2-2. Min. 80: Yiyi. Árbitro: Elisabeth Calvo (Madrileña). Amonestó a la local Artero. Campo: Estadio de Riazor. 800 personas.

En la segunda parte, la tónica siguió siendo la misma. El conjunto local superó a las visitantes de una forma brutal en cuanto a la posesión del balón, pero el juego vertical del Alhama le permitía llegar con asiduidad a la portería de Inés Pereira.

Las chicas de Randri lo pusieron todo sobre el campo, no dando nunca el balón por perdido, con mucha actitud, mereciendo por ocasiones empatar mucho antes de cuando le hizo. A falta de diez minutos, el equipo alhameño encendió la llama de la esperanza al conseguir la igualada. Gran acción ofensiva por la derecha, Anita centró al área pequeña, y allí Yiyi anotó el segundo, primero de la temporada para la alhameña.

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A tenor de lo que se estaba viendo en el campo, el Alhama ElPozo mereció triunfo, pero este no llegó pese a que dispuso de un par de ocasiones claras en el tiempo añadido. Empate injusto, ya que el Alhama mereció más, pero los goles encajados en el descuento del primer tiempo, debido a clamorosos errores de la portera Elena de Toro, impidieron la que llegara la tercera victoria. El Alhama ElPozo volverá a jugar el próximo viernes, 1 de mayo, a las 12.00 horas en el Artés Carrasco ante el Espanyol.