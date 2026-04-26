ElPozo Murcia, a no repetir errores

La fase regular entra en su recta final y ElPozo Murcia no puede bajar el nivel a estas alturas. Los murcianos quieren recuperar el primer puesto, que ahora mismo es propiedad del Barcelona. El empate de la semana pasada en Navarra puso una losa enorme en el camino los murcianos en su carrera por el liderato. Hoy tienen la opción de ganar y mantener la pugna con los catalanes. El cuadro murciano recibe al Viña Albali Valdepeñas en el Palacio de los Deportes (13:00, LaLiga+).

Los murcianos no tuvieron su día en Navarra, sufriendo mucho para poder sacar el empate. Los errores los pagaron caros, viéndose por detrás en el luminoso y por momentos sin opciones de darle la vuelta al marcador. Por suerte, acabaron sacando pecho y rascando un punto que hacía que el Barcelona no se distanciase mucho. Junto con el choque de Pamplona, fue uno de los peores partidos de toda la temporada para ElPozo. El primer tiempo fue muy malo por parte del cuadro de Josan González, quien ha dicho que tienen que aprender de ese tiempo para no volver a repetirlo.

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia, durante una sesión de entrenamiento en el Palacio. / ElPozo Murcia FS

El cuadro murciano necesita levantar el vuelo para llegar a los play off con buenas sensaciones. La sequía de títulos que lleva ElPozo Murcia es importante y este año, que parecía que iba a cambiar la historia, ya ha desperdiciado dos oportunidades. Ahora le queda el reto más difícil, que es ganar la liga, pero según Josan González, el equipo está preparado para pelear en los play off.

«El partido del otro día nos ha hecho aprender mucho. Junto con el encuentro de Xota, el primer tiempo en Navarra fue el peor momento de la temporada. Hoy tenemos la oportunidad de revertir la situación y volver a sumar tres puntos», comentó el técnico de ElPozo Murcia.

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El Valdepeñas, que perdió la semana pasada el derbi ante el Manzanares, llega al encuentro en octava posición, dentro de los play off, pero sabe que cualquier paso en falso le complica la vida. El cuadro de Ciudad Real visita el Palacio de los Deportes con la intención de dar la sorpresa y aprovechar las dudas de los de Josan.