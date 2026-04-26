ElPozo Murcia se queda corto ante Valdepeñas

ElPozo Murcia no pasa del empate ante Valdepeñas (3-3). El cuadro murciano estuvo mandando durante casi todo el encuentro, pero no fue capaz de mantener sus ventajas. Valdepeñas consiguió igualar la contienda en tres ocasiones y acabar repartiendo los puntos. ElPozo Murcia se aleja del Barcelona en la tabla y tendrá que seguir remando en las últimas jornadas de la fase regular y encarar los play off con buenas sensaciones.

ElPozo Murcia afrontaba este encuentro con otra cara, sobre todo después de la mala imagen dada en la jornada anterior ante Ribera Navarra. Josan González sabe que en este tramo final de la temporada no pueden bajar los brazos y por eso ante Valdepeñas tenían la oportunidad de volver a demostrar quiénes son y que ese partido solo fue un espejismo en el camino.

Desde bien temprano, el conjunto murciano se hizo con el control del partido y dominaba sobre la madera. Las ocasiones empezaron a llegar, pero la suerte no parecía estar del lado de ElPozo Murcia. Ligeiro, que fue uno de los más destacados en los primeros minutos, estrelló el balón en la madera, después de una gran jugada individual por el costado zurdo.

Después de varios intentos de ElPozo Murcia y ninguno acabó subiendo al marcador, los murcianos lograron estrenar el marcador. Marcel disparó desde el costado diestro, pero su remate acabó siendo repelido por el meta. EL cuero quedó muerto en la línea de gol y ahí fue donde apareció Bebe para cazar el rechace y poner a los suyos por delante en el luminoso.

Al encuentro le restaban tres segundos para que se acabara el primer tiempo y todos pensaban que se iba a ir con victoria de los murcianos a vestuarios. Valdepeñas no quería que eso fuese así y, en el último suspiro, Carrasco cazó un rechace y a la media vuelta logró batir a Edu Sousa. Al final, el empate volvió a reinar en el marcador y todo se iba a decidir en el segundo periodo.

El comienzo de los segundos 20 minutos fue muy dulce para ElPozo Murcia, que volvió a ponerse por delante. Esta vez fue Ricardo Mayor, en una jugada maradoniana. El de Librilla se marchó de su par en la banda y, cuando entró dentro del área, recortó sobre el guardameta de Valdepeñas y acabó anotando a placer con la pierna izquierda. Un golazo que ponía a los murcianos por delante en el marcador.

Cuando el choque superó el ecuador del segundo tiempo, Valdepeñas volvía a igualar la contienda. Carrasco aprovechó un error en la salida de balón de Edu Sousa y con un disparo potente consiguió batir al luso. Segunda vez que el cuadro visitante ponía las tablas en el marcador y hacía que ElPozo Murcia tuviera que trabajar más.

Esta vez el empate duró poco tiempo en el marcador, ya que en la siguiente jugada Gadeia firmó un golazo. El brasileño enganchó un balón despejado y con pierna derecha sacó un latigazo desde la lejanía. El balón entró en la portería por la parte alta y volvía a poner por delante a los suyos.

Una vez más, Valdepeñas volvía a restablecer la igualdad en el marcador. Marcel había visto la roja minutos antes y el cuadro visitante gozó de superioridad numérica durante un tiempo. El suficiente para que Matheus metiera un pase de la muerte desde la línea de fondo y Carrasco rematase con el pecho para poner el 3-3 y el tercer tanto a su cuenta personal.

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El encuentro llegó a su final y ambos equipos se repartieron los puntos. ElPozo Murcia no supo mantener sus ventajas y se aleja del Barcelona en la clasificación.