La Deportiva Minera mantiene vivo el sueño del ascenso en el descuento

Almería fue el escenario este domingo de uno de esos partidos que quedarán grabados en la memoria de cualquier aficionado de La Deportiva Minera, sobre todo de los más de 200 aficionados que se desplazaron. El cuadro rojillo se impuso al Almería B por 3-4 en un choque de auténtica locura, con dos remontadas y un tanto en el tiempo de descuento que desató la euforia entre los presentes. Un triunfo de los de Checa que vale oro: les permite adelantar al Águilas en la clasificación, instalarse en la segunda posición e igualar en puntos al Extremadura, con el ascenso directo como premio al alcance de la mano si el próximo domingo se cumple el guión soñado.

El partido no pudo comenzar mejor para los intereses cartageneros. Nada más arrancar, Rubén Mesa protagonizó el primer acercamiento tras un centro por la banda derecha de Fran Viñuela, pero fue Kevin Toner quien, en el minuto 9, aprovechó un rechace tras un córner para batir con pierna izquierda al portero local y adelantar a los visitantes. El gol tempranero parecía dibujar el camino perfecto para un equipo que aspiraba a controlar el duelo con comodidad.

Pitu celebra el gol de la victoria de la Deportiva Minera ante el Almería B / Deportiva Minera

Sin embargo, el Almería B, sin nada que perder, dinamitó el guión previsto. Los locales firmaron una primera mitad de gran nivel, dominando el partido y generando ocasiones con una fluidez que incomodó visiblemente a la Minera. Primero Mariano y después Iker Burgos dieron la vuelta al marcador para consternación de la expedición rojilla. Y casi fue peor: en la última acción antes del pitido del descaso, un pase en profundidad dejó al nueve almeriense ante Álex Lázaro, y el rechace lo golpeó en el palo el central Manu Galán. La madera salvó a la Minera.

Reacción visitante

La segunda parte trajo consigo la reacción que los aficionados mineros necesitaban. Nada más reanudar, el equipo de Checa dispuso de una triple ocasión con Pitu, Javi Vera y Omar Perdomo, aunque ninguno de los tres logró batir a Jesús, portero local. La igualdad sí llegó a través de Rubén Mesa, que recogió un balón suelto en la frontal del área y lo mandó a la escuadra con una definición de categoría. Un auténtico golazo que sacudió al equipo y encendió a los suyos. Y casi sin solución de continuidad, en la siguiente jugada, el propio Mesa prolongó de cabeza en un saque de banda al segundo palo, donde Pitu apareció para rematar también de cabeza y consumar la segunda remontada del encuentro.

La Minera mandaba de nuevo en el marcador, pero no supo sentenciar. Y ahí apareció de nuevo Mariano, sin duda el mejor jugador local sobre el césped, que recibió un pase en profundidad y firmó el 3-3. El partido volvía a estar igualado y los nervios se adueñaron de toda la parroquia cartagenera.

Héroe Javi Vera

Con el reloj corriendo, parecía que el play off era el único destino de la Minera, pero al choque le quedaba un capítulo. En el minuto 91, en una jugada a balón parado, el córner encontró a Javi Vera en el segundo palo, que no perdonó con la pierna izquierda para hacer el definitivo 3-4. El delirio se desató entre los aficionados rojillos.

Noticias relacionadas

La victoria deja a la Deportiva Minera, clasificada matemáticamente para los play off y con una semana por delante de máxima ilusión. El ascenso directo depende de ganar en casa el próximo domingo al Lorca y esperar que el Extremadura no lo haga en Linares. El sueño, por ahora, sigue vivo.