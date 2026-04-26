Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Princesa LeonorObras del corredorHuelga de médicos40 aniversario del UCAM MurciaRobo de lorosPlanes para el fin de semana
instagramlinkedin

Carreras populares

La Carrera Tres Castillos de Monteagudo bate su récord de participación

Irma Lorena Duchi y Moisés Martínez Quintero se imponen en la prueba, que reúne a unos setecientos participantes en la pedanía murciana

Las fotos de la Carrera 3 Castillos de Monteagudo

Las fotos de la Carrera 3 Castillos de Monteagudo

Ver galería

Las fotos de la Carrera 3 Castillos de Monteagudo / Juan Carlos Caval

Dioni García

Dioni García

La Carrera Tres Castillos de Monteagudo, un evento deportivo que aúna historia y deporte, ha puesto en valor el patrimonio histórico de la pedanía murciana, con un recorrido de 7,5 kilómetros a través de las fortalezas de Monteagudo, el Castillejo y el Castillo de Larache, todos ellos símbolos del legado del Rey Lobo, donde se han dado cita unos setecientos participantes que han atravesado caminos de tierra y asfalto por huertos de limoneros, acequias y la Cantera de la Cueva.

A nivel deportivo, Irma Lorena Duchi y Moisés Martínez Quintero han sido los grandes triunfadores. La internacional ecuatoriana afincada en Murcia se ha impuesto con un registro de 33:02, siendo la segunda plaza para Alexandra Alina (34:32), y la tercera, para Alicia Gavilán Mateos (35:00). En hombres, el sub-23 Martínez, con 26:23, ha estado acompañado en el podio por Pedro José Belmonte (54:03) y Francisco Rodríguez Sánchez (27:55).

Noticias relacionadas

Por categorías, los ganadores han sido Fiel Sánchez y Alexandra Alina (M35), Pedro José Belmonte e Irma Lorena Duchi (M40), Moisés Martínez y María Aurora Machado (M45), Cosme Rocamora y María Cristina Ortuño (M50), Francisco García (M55), Antonio Martínez y Fátima Qaisse (M60), J. Antonio Buendía (M65), Faustino Lorenzo (M70), Francisco Rodríguez y Alicia Gavilán (senior), y Moisés Martínez y Lena Chenard (sub-23).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents