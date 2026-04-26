La Carrera Tres Castillos de Monteagudo bate su récord de participación

La Carrera Tres Castillos de Monteagudo, un evento deportivo que aúna historia y deporte, ha puesto en valor el patrimonio histórico de la pedanía murciana, con un recorrido de 7,5 kilómetros a través de las fortalezas de Monteagudo, el Castillejo y el Castillo de Larache, todos ellos símbolos del legado del Rey Lobo, donde se han dado cita unos setecientos participantes que han atravesado caminos de tierra y asfalto por huertos de limoneros, acequias y la Cantera de la Cueva.

A nivel deportivo, Irma Lorena Duchi y Moisés Martínez Quintero han sido los grandes triunfadores. La internacional ecuatoriana afincada en Murcia se ha impuesto con un registro de 33:02, siendo la segunda plaza para Alexandra Alina (34:32), y la tercera, para Alicia Gavilán Mateos (35:00). En hombres, el sub-23 Martínez, con 26:23, ha estado acompañado en el podio por Pedro José Belmonte (54:03) y Francisco Rodríguez Sánchez (27:55).

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Por categorías, los ganadores han sido Fiel Sánchez y Alexandra Alina (M35), Pedro José Belmonte e Irma Lorena Duchi (M40), Moisés Martínez y María Aurora Machado (M45), Cosme Rocamora y María Cristina Ortuño (M50), Francisco García (M55), Antonio Martínez y Fátima Qaisse (M60), J. Antonio Buendía (M65), Faustino Lorenzo (M70), Francisco Rodríguez y Alicia Gavilán (senior), y Moisés Martínez y Lena Chenard (sub-23).