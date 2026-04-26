La Carrera Cirugía Solidaria vuelve a regalar fraternidad

Cirugía Solidaria, una ONG murciana con veinticinco años de trayectoria, celebró la séptima edición de su carrera popular, con salida y meta en la Avenida Príncipe de Asturias de Murcia, donde solidaridad y deporte se volvieron a dar la mano.

A nivel deportivo, Marta Belmonte y Estanislao Lorencio dieron relieve a una prueba con podios, tanto en hombres como en mujeres, de lujo. La lorquina afincada en Murcia se impuso con un tiempo de 37:11 en los diez kilómetros, siendo la segunda plaza para Laura Nicolás Moreno (38:16), y la tercera para María Luis Guillén Ortín (38:58). En la clasificación masculina, el ceheginero cruzó la meta en un tiempo de 31:31, siendo segundo el fuentealamero Antonio Martínez Ardil (32:30), y la tercera para el murciano Jaime Moral (32:35).

Por categorías, los ganadores fueron María Dolores Martínez y José González (M35), Patricia Nicolás y Antonio Martínez (M40), Inmaculada Pérez y Guillaume Le Mouhaer (M45), Resu Almela y Francisco Molina (M50), Teresa López y Marcos Barainca (M55), Rosa Vicente y Eduardo Escolar (M60), Liisa Rajala y Gaspar Campello (M65), Hanne Salminen y Francisco Romeo (M70), Javier Cascales y Noelia Nicolás (sub-23), y Estanislao Lorencio y Marta Belmonte (senior).

Paloma Sánchez y José Miguel Lizana, campeones en 5K

En la prueba corta de cinco kilómetros, la caravaqueña Paloma Sánchez Sala y José Miguel Lizana García fueron los más veloces. La corredora del Grupo Alcaraz se impuso con 17:47, sguida por Lucía Iniesta, con 20:00, y Amelia Ayuso (20:20). En hombres, Lizana marcó un tiempo de 15:58, con Daniel Perán (16:04) y Abel Ramírez (16:17) acompañándole en el podio.

Por categorías, los mejores fueron José Miguel Lizana y Lucía Iniesta (senior), Abel Ramírez y Paloma Sánchez (veteranos A), Antonio Parra y María Moreno (veteranos B), Rubén Soriano y Christine Anthony (veteranos C), y José Caselles y Estebana Esparza (veteranos D).

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El Regional por clubes, para Atletismo Alhama y Grupo Alcaraz

Además, la prueba puso en juego el Campeonato Regional Absoluto de 10K por clubes, donde en hombres el triunfo fue para el Atletismo Alhama, con Rajaos Runners en la segunda posición y Puertas Lorca en la tercera; y en mujeres, victoria para Grupo Alcaraz, con Rajaos Runners subcampeón, y Nogalte Hogar Lumbreras, tercero.