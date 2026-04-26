Un Caesa Cartagena que lo tiene «en la mano» juega en Fuenlabrada para salvarse

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto jugará este domingo en la pista del Flexicar Fuenlabrada con el propósito de vencer para acercarse a la permanencia en la Primera FEB y es que el conjunto entrenado por Roberto Blanco está sólo un triunfo por encima de la zona de descenso a Segunda FEB pero tiene el objetivo "en la mano", como asegura el cacereño.

Este choque de la trigésimo segunda jornada liguera, la antepenúltima, que tendrá lugar en el pabellón Fernando Martín de la localidad madrileña de Fuenlabrada, se plantea como una ocasión más que interesante para tomar impulso en la pelea por continuar en la categoría para un Caesa que se complicó la consecución de ese objetivo perdiendo el miércoles por 64-78 en casa frente al Caja Rural CB Zamora.

Los cartageneros, que no pudieron darle continuidad al triunfo por 77-80 conseguido el domingo anterior en la cancha del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, presentan un 8-21 cuando faltan tres jornadas para que concluya la competición y por detrás están el Grupo Ureta Tizona Burgos, el Melilla Ciudad del Deporte y el Palmer Basket Mallorca Palma, los tres con un 7-22, y serán los dos últimos los que bajen al tercer escalón nacional.

En la primera vuelta los blanquinegros perdieron por 75-68 ante los fuenlabreños el 4 de enero y el equipo madrileño, un histórico del baloncesto español con muchas campañas de trayectoria en la ACB y que es el séptimo clasificado con un bagaje de 17-13, se presentará al envite habiendo ganado sus tres últimos encuentros, el más reciente por 80-89 en la pista del Grupo Alega Cantabria.

"Lo más importante es estar focalizados en que tenemos una nueva oportunidad de ganar un partido en un escenario mítico del baloncesto español y vamos con la máxima ilusión de hacer nuestro trabajo y traernos la victoria", dijo Blanco antes de emprender el viaje con el equipo.

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Del Fuenlabrada destacó que "está haciendo una grandísima temporada y puede dar más de una sorpresa en los play off de ascenso a la Liga Endesa". "Tiene un entrenador con muchos años en la categoría -Iñaki Martín- y una plantilla con jugadores que tienen capacidad de anotar y experimentados como Mateo Díaz, Alex Renfroe, Vítor Benite y Augusto Lima. Iremos con nuestras armas y el que imponga su estilo de juego tendrá mucho ganado y esperamos ser nosotros. Además, es importante no bajar los brazos", agregó el técnico extremeño, quien lamentó el desenlace del choque ante el Zamora.