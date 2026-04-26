Arturo rescata un punto para que el Mazarrón siga mirando al play off

Prometía el duelo entre UCAM Murcia B y Mazarrón, dos aspirantes al play off, y cumplió las expectativas. Se repartieron los puntos ambos conjuntos en un choque que acabó siendo un vendaval de emociones de los que pocas veces regala el fútbol regional. El marcador final, 3-3, lo dice todo.

El guión inicial lo escribió el filial universitario con tinta de calidad. Adrián Martínez abrió la lata con un golazo de zurda desde fuera del área que besó el larguero antes de colarse en el fondo de la Red. El Mazarrón, sin embargo, no es equipo que se rinda al primer contratiempo. Cada vez que tocaba la pelota, el conjunto portuario asustaba, especialmente con el número 17 y con Valdeolivas sobrevolando la defensa universitaria. Y antes del descanso, apareció él: Arturo. Remate perfecto para establecer las tablas y anunciar que la tarde iba a dar mucho más de sí.

La segunda parte comenzó con la misma melodía que había dominado el primer acto: UCAM al mando. Marc Ross, de cabeza, y Nacho, culminando una preciosa acción colectiva, pusieron el 3-1 en el electrónico y dejaron todo listo para la sentencia. Incluso Nacho estrelló el cuarto en el travesaño, en una contra rapidísima que hubiera cerrado el partido. Pero el fútbol, ingrato y generoso a partes iguales, tenía otros planes.

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Entonces volvió Arturo. Y lo hizo a lo grande. Un doblete en la recta final para consumar una remontada que parecía imposible y que dejó al estadio, sobre todo a la afición mazarronera desplazada, con la boca abierta. Tres goles en el partido, todos en momentos clave, todos con la firma de un jugador que firmó una actuación de categoría superior.