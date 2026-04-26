Fútbol
El Alhama ElPozo quiere repetir victoria ante el Deportivo
El cuadro alhameño necesita sumar para acercarse a la salvación
Esta mañana, a las doce, en el estadio Riazor, se va a disputar el partido correspondiente a la jornada veintiséis de la Liga F que va a enfrentar al Deportivo de La Coruña y al Alhama ElPozo. Esta competición ha estado interrumpida durante dos semanas.
Restan cinco jornadas para el final de liga, por lo que el equipo alhameño tiene en juego quince puntos para intentar salir del descenso, aunque no depende de sí mismo.
El Alhama ElPozo solo ha ganado dos partidos en toda la campaña y uno de ellos fue ante el rival de hoy. Eso ocurrió en Pinatar Arena el cinco de octubre del pasado año. Se jugaba la sexta jornada y el conjunto local venció 3-1. Ha sido la última vez que ganó. Antes lo hizo ante el Dux Logroño. Por lo tanto, es evidente que los números, pese a ser nefastos, todavía le permiten albergar alguna esperanza de repetir en esta categoría la próxima temporada. El Deportivo está en la parte baja, pero no se juega nada. Viene de perder ante el Atlético de Madrid, 2-0.
El Alhama ElPozo está experimentando una clara mejoría, pero esta no se traduce en victorias. Dichas sensaciones positivas se están dando desde el anterior parón. Las azulonas viajan hasta tierras gallegas con aires renovados tras el descanso, con la intención de traerse los ansiados tres puntos. La última jornada perdieron con la Real Sociedad, 1-5. En estos días han jugado un partido amistoso en Albacete donde ganaron 2-4.
La colegiada madrileña, Elisabeth Calvo, será la encargada de dirigir el partido.
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