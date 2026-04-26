Al Águilas FC se le escapa el triunfo en el último suspiro

Un error del portero Salcedo en un centro de Scepovic en el tiempo añadido, que terminó con el balón dentro de la portería del Águilas, sirvió para que el CD Estepona lograra una victoria que lo sacaba del descenso directo y condenaba a los de Adrián Hernández a perder un partido que tuvieron controlado, incluso neutralizado tras el gol del empate nada más comenzar la segunda parte. Tras esta derrota en la penúltima jornada, los de Adrián Hernández pierden el liderato y ya no dependen de ellos mismo, puesto que tiene que esperar el domingo próximo a lo que hagan el Extremadura y la Minera para lograr el ascenso directo.Eso sí, pase lo que pase ante el Almería B, tienen asegurado jugar el play off de ascenso a Primera RFEF.

Todo queda para otra última jornada de locura, como ha sido este campeonato en el grupo IV de Segunda Federación. En la primera entrega de este final de locos, el Águilas FC fue mejor en todas las facetas del partido, supo controlar las intentonas ofensivas de los locales, llevó peligro en cada robo de balón y en cada jugada ofensiva.

Ficha técnica CD Estepona: Alfonso Liceras, Antonio Marín (Juanan, 46), Titi, José Caro, Candelas, Javi Duarte (Scepovic, 85), Sergio León (Baradji, 46), Blazquez (Benitez, 85), Ale Contreras, Héber (Ballarin, 46), Ariel. Águilas FC: Salcedo, Johan Terranova, Uri (Pipo, 70), Antonio Sánchez, Adri Pérez, Héctor Martínez (Fer Martínez, 70), Mario Abenza, Yasser (Boris Kouassi, 79), Javi Pedrosa, Kevin Manzano (Aitor, 57), Javi Castedo (José Mas, 57). Goles: 0-1. Min. 37: Antonio Sánchez. 1-1. Min. 64: Ariel. 2-1. Min. 97: Scepovic. Árbitro: Johan Gonzále. Amarilla a los locales Antonio Marín Ariel y Juanan; y al visitante Kavin Manzano. Campo: Francisco Muñoz Pérez.

Javi Pedrosa cruzaba el esférico en exceso y Castedo servía en profundidad a Pedrosa, quien se encontraba con el portero local Alfonso Liceras. En el saque de un córner el central Uri remataba por encima del larguero. Ocasiones que no se materializaron, hasta llegar al minuto 37, cuando Yasser sacaba un córner que no pudo rematar Antonio Sánchez, continuando la jugada con un nuevo centro que en esta ocasión sí lo pudo rematar Antonio Sánchez, adelantando a los de Adrián Hernández. Se ponía el partido y la clasificación donde más le interesaba al Águilas FC. En ese momento tenían el título de campeón y el ascenso directo, pero quedaba todo un mundo, 45 minutos que disputar y una vida por cambiar.

El Águilas FC solventaba bien cualquier intentona ofensiva de los locales, apenas obligaba a Salcedo a intervenir, teniendo el partido en un punto muerto, hasta llegar al minuto 65 cuando en el saque de un córner Ariel remataba de cabeza para lograr el empate.

Noticias relacionadas

Ni Boris Kouassi, ni José Mas, en la mejor ocasión, pudieron batir a Liceras. Y cuando parecía que el empate no se iba a mover, el local Scepovic sacaba un centro desde la banda izquierda, que se envenenó, haciendo un efecto que Salcedo apenas se inmutó pensando que salía fuera y sin embargo entró en la portería logrando el gol de la victoria local y condenando al equipo costero a ganar al Almería B la próxima jornada y esperar a los resultados de Extremadura y Minera.