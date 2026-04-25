Vuelve Héctor Pérez, el talismán del Real Murcia

Hay verdades que el fútbol se empeña en demostrar con cifras, aunque la teoría insista en que este deporte es cosa de once y no de uno. Nadie gana partidos solo. Ningún jugador, por talentoso que sea, puede cargar sobre sus hombros el destino colectivo de un equipo. Son axiomas del deporte rey que se repiten en cada rueda de prensa, en cada análisis táctico, en cada conversación de barra de bar. Y sin embargo, hay casos que obligan a matizar, que desafían la ortodoxia y que, sin contradecirla del todo, la ponen en serios aprietos. El de Héctor Pérez y el Real Murcia en esta temporada 2025-2026 es, sin duda alguna, uno de ellos.

Curro Torres confirmó ayer la buena noticia que ya era un secreto a voces: el central eldense está recuperado, vuelve a la disciplina grana y puede tener minutos ante el Europa. Tres meses y medio después de aquella tarde aciaga del 11 de enero en el partido ante el Hércules, cuando una lesión que en un primer momento no parecía revestir tanta gravedad le apartó del césped de forma prolongada, Héctor Pérez regresa al lugar donde el Real Murcia es, estadísticamente, un equipo diferente. Un equipo mejor. Un equipo que gana.

Héctor Pérez, con David Flakus / Pepe Valero

Dos Murcias en una misma temporada

Para entender la magnitud de lo que representa la vuelta del defensa canterano, hay que diseccionar la temporada en dos capítulos bien diferenciados. Porque en el curso 2025-2026 no ha habido un solo Real Murcia, sino dos equipos casi irreconocibles el uno frente al otro, separados únicamente por la presencia o ausencia de un mismo jugador en el once inicial.

El primer capítulo es el del Real Murcia con Héctor Pérez en el campo. Trece partidos, siete victorias, cinco empates y una sola derrota. Veintiséis puntos sobre treinta y nueve posibles. Una media de dos puntos por partido que, extrapolada a los treinta y tres encuentros de una temporada completa, arrojaría un total de sesenta y seis puntos, cuatro más de los que acumula actualmente el Eldense, líder de la clasificación. En otras palabras: con el central de Elda como titular, el Real Murcia tiene números de campeón.

El segundo capítulo es el del Real Murcia sin Héctor Pérez. Veintiún partidos, cuatro victorias, cinco empates y doce derrotas. Diecisiete puntos en veintiuna jornadas, una media de apenas 0,81 puntos por encuentro. Aplicando esa misma lógica proyectiva, el conjunto grana acumularía en una temporada completa sin su central veintiséis puntos, los mismos que arrastra el Sevilla Atlético, colista de la categoría. El abismo entre ambos registros es tan pronunciado que resulta difícil de procesar: con Héctor Pérez, el Real Murcia es líder virtual; sin él, es equipo de descenso.

El misterio de un rendimiento colectivo

Sería simplista, y también injusto, reducir semejante diferencia a la magia individual de un solo futbolista y menos el de un chico de la cantera que llegó al primer equipo por necesidad. El fútbol, como se decía al principio, es un deporte colectivo, y las causas de una racha positiva o negativa siempre son múltiples, ramificadas, difíciles de aislar con bisturí. La lesión de Héctor Pérez llegó en un momento determinado del calendario, en una coyuntura concreta del vestuario, en medio de unas circunstancias que también han influido en los resultados. Todo eso es verdad.

Pero también lo es otra cosa: los compañeros que ocuparon su lugar en el eje de la defensa no estuvieron a la altura que la situación exigía. Ni Antxon Jaso, ni Jorge Sánchez, su compañero de cantera, ni Jon García, fichado precisamente con el aura de ser el central que debía dar un paso adelante y marcar diferencias y que ni se ha acercado de momento, lograron cubrir el vacío dejado por el eldense con la solidez necesaria. Alberto González, por su parte, ofreció destellos de lucidez intercalados con momentos de mayor imprecisión a lo largo del curso. El balance, en todos los casos, quedó por debajo del nivel que Héctor Pérez había establecido como referencia cuando estuvo disponible. Eso no es casualidad. Eso es rendimiento. Y el rendimiento, en el fútbol, se mide en puntos.

Canterano, líder y talismán

Hay algo especialmente emotivo en la historia de Héctor Pérez que trasciende los números y conecta con la fibra del aficionado grana. Es canterano del Real Murcia. Cuando un jugador de la cantera se convierte en pieza clave del primer equipo, la relación entre el futbolista y el club adquiere una dimensión especial que no se compra en el mercado de invierno ni se importa de otra plantilla.

Su lesión ante el Hércules en enero no fue solo la baja de un central. Fue la desaparición del mejor defensa que ha tenido el equipo en este curso, del hombre que aportaba equilibrio en la zona más sensible del terreno de juego. Y el equipo lo acusó de una manera que los datos reflejan con una crudeza difícil de ignorar.

Ahora regresa. Y lo hace en un momento en el que la temporada todavía está abierta, en el que cada punto vale doble, en el que el Real Murcia necesita recuperar esa identidad sólida y competitiva que solo parece mostrar cuando él está en el campo. Curro Torres sabe lo que tiene entre manos. La afición también.

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