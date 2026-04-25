El UCAM Murcia vuela sobre su propio cielo

¿Dónde está el límite de este UCAM Murcia CB? Esa es la pregunta con la que muchos aficionados han abandonado el Palacio de los Deportes después de que su equipo se haya vuelto a superar a sí mismo. El UCAM Murcia no sabe ahora mismo dónde esta su límite, ni cuál es su techo porque lo ha roto otra vez.

Y es que, con su victoria ante La Laguna Tenerife en un partido especial, marcado por el 40 aniversario de la fundación del club y la presencia del exjugador Ralph McPherson, la plantilla que dirige Sito Alonso ha conseguido enlazar por primera vez siete victorias consecutivas en la Liga Endesa. Pero es que eso no es suficiente. Porque el conjunto universitario ya ha igualado su tope de victorias en una misma temporada en la ACB tra alcanzar las 21 conseguidas en el histórico curso 2023-2024 en el que se llegó a disputar las finales ante el Real Madrid. Lo más impactante es que el UCAM ha logrado esta cifra cuando todavía restan seis jornadas por disputarse.

Ya tiene asegurada la que será su tercera presencia en unas eliminatorias por el título, y pueden ser las primeras con el factor cancha a favor. Porque su objetivo de finalizar el curso entre los cuatro primeros clasificados ya no parece una utopía. Es más tangible que nunca, y más viendo en qué momento se encuentra.

Ante un Tenerife que siempre sabe buscarle las cosquillas al conjunto universitario, como en el partido de la primera vuelta sin ir más lejos, el UCAM Murcia ha vuelto a dar otra exhibición de esfuerzo, de trabaj colectivo frente un rival directo en la lucha por el play off. Los de Sito Alonso son un equipo compacto, sólido, consciente de lo que debe hacer en cada momento para no perder la ensencia que le ha llevado a convertirse en el equipo más en forma del campeonato.

Ni siquiera uno de los rivales que también vive un buen estado de forma, que venía de ganar en casa del Real Madrid, se ha mostrado titubenate. Ni los triples de un rejuvenecido Patty Mills, ni los puntos de Huertas o Shermadini, o una primera mitad en la que los de Vidorreta se adjudicaron el primer asalto, mermaron a un equipo universitario que volvió a estar liderado por un excelso David DeJulius (23 puntos y 6 asistencias).

El base norteamericano volvió a levantar al Palacio con sus acciones, de altos quilates, y estuvo acompañado de un Howard Sant-Roos que si bien tenía la misión de intentar frenar a una leyenda como Mills, acabó brillando en la parcela ofensiva (14 puntos y 3 rebotes). Cerrando el partido bajo el aro y leyendo cada posesión para no perder la ventaja en un tramo final en el que La Laguna Tenerife no tiró la toalla.

Patty Mills marca territorio

Si por algo destacó el primer cuarto es porque ambos conjuntos saltaron a la pista al máximo de sus revoluciones. El conjunto universitario intentó marcar territorio durante los primeros compases con un Jonah Radebaugh muy activo y su primer triple sirvió para adelantar a los suyos (9-7). A partir de ahí se produjo un intercambio de canastas con las que DeJulius comenzó a brillar, a dejar varias acciones de quilates que permitieron carburar a los de Sito Alonso (13-13). Comenzó a divertirse el UCAM, enlazando buenas defensas y con Sant-Roos acertado en ataque, para conseguir el primer colchón (21-18). Con Patty Mills en pista, el técnico universitario apostó por el jugador cubano para defender al base aunque el plan 'A' no funcionó. Y es que la leyenda australiana tan solo necesitó algo más de cinco minutos para anotar 14 puntos en el Palacio, con un 4/5 en triples. Fue entonces cuando tuvo que pararlo Sito Alonso con tiempo muerto a un minuto para finalizar el cuarto cuando el parcial se disparó hasta el 21-26, y su equipo tan solo pudo seguir a rebufo en su tramo final (24-29).

DeJulius responde

Uno de los atractivos de este enfrentamiento era el cara a cara que podría darse entre DeJulius y Mills. Y el norteamericano aceptó el duelo. Levantó al Palacio en el inicio del segundo cuarto con un triple sobre la bocina y asistió a Cacok en la siguiente acción para que el pívot machase el aro y provocase el tiempo muerto de La Laguna Tenerife tras el parcial de 7-2 de salida en apenas dos minutos y medio (31-31). El equipo tinerfeño mostró su buen momento ofensivo, respondiendo rápidamente con el acierto de Jaime Fernández y Fitipaldo. Pero DeJulius volvió a irrumpir para igualarlo todo de nuevo (36-36). Aún así, La Laguna Tenerife se sentía mucho más cómodo llevando la batuta del partido, especialmente en ataque, y Sito Alonso comenzó a jugar su batalla táctica con las rotaciones. Después de mantener una línea exterior con DeJulius, Hands y Radebaugh, la presencia de Huertas y Mills provocaba el regreso de Sant-Roos. Además Will Falk también desempeñó el rol de ala-pívot en este tramo, y aunque permitió ganar algo de solidez al UCAM, no tuvo el mismo efecto en el aspecto ofensivo (38-43). El segundo triple de Radebaugh en el partido permitió al equipo murciano responder, pero fue Marcelinho Huertas el que cerró la primera mitad (41-45).

El UCAM aguanta el pulso

DeJulius abrió otra vez desde el triple un tercer cuarto que La Laguna Tenerife quería llevar por un ritmo algo más pausado y el UCAM Murcia no quería perder velocidad. A pesar de que en los primeros minutos acabó imponiéndose el modelo tinerfeño, con cinco puntos de Huertas, dos buenas acciones de Kelan Martin permitieron igualarlo todo a los cinco minutos (50-50). Apareció en el partido Michael Forrest para adelantar al UCAM desde el triple (53-51) al mismo tiempo que los de Sito Alonso cogieron el tono defensivo para frenar a su rival. El base consiguió arañar más puntos con sus visitas al tiro libre, pero Patty Mills estaba empeñado en continuar apretando el marcador (60-59). La superioridad ofensiva en del base australiano permitía engancharse a La Laguna Tenerife de manera rápida con cada paso adelante del UCAM, y de hecho llegó a situarse por delante antes de un triple de Toni Nakic que acabó cerrando el cuarto (63-61).

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Un triunfo histórico

El ritmo del último cuarto estuvo marcado por las faltas. El conjunto universitario entró muy pronto en bonus, a los tres minutos y medio de este periodo, después de que La Laguna Tenerife tomase la iniciativa con un triple de Jaime Fernández y los puntos de Shermadini. El UCAM encontró el Cacok su mejor vía en la anotación junto a un Michael Forrest muy activo e incisivo, aunque sin ser del todo efectivo cara al aro (68-66). Aún así el base consiguió sacar petróleo en varias situaciones para igualar la batalla de las falta y fue entonces cuando una canasta de Sant-Roos provocó el tiempo muerto de Vidorreta a cinco minutos para el final (70-66). Sito Alonso también agotó uno de los suyos sin que el juego se retomase y DeJulius volvió a levantar al Palacio tras deshacerse de su defensor con una espectacular maniobra. El norteamericano, en otro trance similar al de la eliminatoria ante el PAOK en el Palacio, volvió a asumir las riendas y llevó al UCAM a contar con un colchón de siete puntos a tres minutos del final (77-70). A partir de ahí, al equipo murciano no le tembló el pulso. Ni siquiera cuando se acercó otra vez La Laguna Tenerife con los tiros libres de Huertas y Shermadini (77-73). Sant-Roos acabó cerrando el partido con dos grandes acciones bajo el aro, no sin antes sin dotarle de la templanza necesaria a los suyos compartiendo el balón en cada posesión y buscando la mejor opción (82-73). El alero se marchó ovacionado tras cometer su quinta personal, pero Cacok terminó de ponerle la guinda a una victoria histórica (86-80).