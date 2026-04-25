El UCAM Murcia busca ser de leyenda ante su primera leyenda en ACB

Hay días señalados en rojo en la vida, días especiales, donde hay acontecimientos extraordinarios. Y hoy es uno de esos en la vida del UCAM Murcia CB, un club que el pasado mes de octubre alcanzó los cuarenta años y que esta tarde, antes del duelo ante La Laguna Tenerife, donde puede igualar su récord de victorias en una temporada regular en ACB y elevar a siete la mejor racha histórica de triunfos, vivirá un momento especial. En la Sala Mamba, a partir de las cuatro y media, se celebrará una fiesta con muchos alicientes. Por un lado, se presentará la revista editada por La Opinión para conmemorar las cuatro décadas de la entidad y que se entregará gratis con el periódico del domingo; y por otro, se rendirá homenaje a la primera leyenda del club en la máxima categoría del baloncesto español, Ralph McPherson.

Ralph McPherson, con Alejandro Gómez, Joaquín Jiménez y Sito Alonso / Juan Carlos Caval

En un acto promovido por el club y Juver, el primer patrocinador en la década de los ochenta y parte de los noventa, se calentará el ambiente antes del encuentro con diversas actividades, como música a cargo del grupo Russsingers, comida y, por supuesto, degustación de zumos. Será el preámbulo de una jornada que quiere convertir en una gran fiesta un UCAM Murcia 2025-2026 que va camino de convertirse en un equipo de leyenda. Pero para ello tendrá que superar a partir de las siete de la tarde a un rival sólido, consistente, que juega de memoria al ritmo que marcan tres veteranos, Marcelinho Huertas, Patty Mills y Giorgi Shermadini. «El tema no es parar a Marcelinho, el tema es parar a todo ese engranaje táctico que tiene Txus Vidorreta con ellos. El problema es el colectivo, la marca que tienen como equipo, un baloncesto súper atractivo y muy difícil de parar», advirtió Sito Alonso, entrenador del conjunto murciano, quien no quiere distracciones: «Vamos a perder seguro si no estamos centrados en el partido. Queremos demostrar al Tenerife que aquí no es fácil ganar», puntualizó.

Con Hands entre algodones

El UCAM y el Tenerife son dos de los equipos más en forma en la actualidad de la competición española. Los insulares llegan con la plantilla al completo después de ganar el pasado domingo al Real Madrid a domicilio. En los locales es duda el recién llegado Jaylen Hands, quien según Sito Alonso, apenas ha podido entrenar durante la semana por una torcedura de tobillo. Cuando parecía que por fin el entrenador iba a poder recomponer su juego exterior después de semanas marcadas por las bajas y los problemas físicos, el concurso del sustituto de Dylan Ennis es una incógnita. De quien se espera más protagonismo es de Sander Raieste, quien ya reapareció, aunque de forma testimonial, el pasado sábado en el triunfo en Andorra.

Sito Alonso, conocedor de que jornadas como la que hoy se vivirá son traicioneras, con muchos alicientes externos, trató de poner todo el foco en el partido: «Nos enfrentamos ante uno de los mejores equipos de Europa, que desarrolla un baloncesto impresionante. Tenemos que hacer un gran esfuerzo. Homenajear está bien, pero lo que tenemos que hacer es jugar un partido al máximo nivel para ser competitivos siempre», señaló.

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«Viví los mejores años de mi vida en Murcia»

Ralph McPherson, la primera leyenda del actual UCAM Murcia CB en ACB, ha regresado a la ciudad 33 años después. En la capital del Segura vivió el mejor momento de su carrera deportiva. Fueron tres años que quedaron marcados a fuego en la vida del texano: «Jugué en muchos sitios, como en Alemania, Austria y Vitoria, pero mi corazón está aquí, en Murcia. Los mejores tres años de mi carrera los viví aquí y por eso mi corazón está aquí», dijo ayer el estadounidense en rueda de prensa. «Estoy emocionado, muy contento de estar aquí después de tantos años. Poder ser parte del inicio de la historia este club es un orgullo», apuntó McPherson, quien añadió que «me siento parte de este club». McPherson comparó su época con la actual: «Creo que cuando jugué aquí practicábamos un baloncesto más físico, sucio, muy duro. Me gusta mucho la forma de jugar del equipo ahora, su estilo de juego, y ojalá que cuando yo estuve aquí hace 30 años, hubiéramos tenido el mismo estilo», dijo, aunque para él lo más importante es que «da gusto ver cómo está el club y lo difícil que es para cualquier equipo venir aquí a jugar», además de encontrar «un equipo muy unido, hay muy buena química, como pasó con nosotros. En mi época éramos todos muy buenos compañeros».