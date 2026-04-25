Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carlos AlcarazCrimen Puerto LumbrerasFangos Mar MenorConstrucción La MangaIñaki Uoho AntónAniversario UCAM CB
instagramlinkedin

Gimnasia rítmica

Tres oros, una plata y un bronce para la Región en el Nacional Base

Uriel Fernández, Amelia Crespo y Nerea Martínez logran los títulos en Oviedo

Nerea Martínez, Antonio Moreno y Martín Espín

Nerea Martínez, Antonio Moreno y Martín Espín / FGRM

Dioni García

Dioni García

La gimnasia rítmica regional brilló con luz propia en el Nacional Base Individual masculino y femenino que se celebró en Oviedo, donde el balance fue de tres oros, una plata y un bronce.

El primer título llegó de la mano de Uriel Fernández, del Ciudad de Cehegín, quien se impuso en la categoría benjamín masculina Open con un ejercicio que le valió una nota de 14.250. La siguiente en lograr un título fue Amelia Crespo, del Gimnasia Rítmica San Javier, quien con una nota de 18.550 encabezó el podio dentro de una categoría donde María López (16.450), del Club Movilín, concluyó en la décima plaza.

Amelia Crespo

Amelia Crespo / FGRM

Las últimas preseas llegaron con los prebenjamines Nerea Martínez y Martín Espín, y el juvenil Antonio Moreno. La primera, que pertenece al Movilín, se hizo con el triunfo con 15.500; y el segundo, del Ciudad de Cehegín (14.000), logró una plata también dentro de una categoría donde Adrián Quesada (11.450), del club Relevé, fue quinto. Por su parte, Moreno, que pertenece al Club Carthago de Cartagena, fue tercero con 17.550.

Noticias relacionadas

Uriel Fernández, del Ciudad de Cehegín

Uriel Fernández, del Ciudad de Cehegín / FGRM

Además, en cadetes 2012, María López, del Rítmica Pandora, fue sexta, y Valeria Roda, del Rítmica Pinatar, décima.

TEMAS

  1. El Arco Noroeste cumple un mes: más fluidez en el Nudo de Espinardo, 'menos estrés' y ahorro de tiempos para conductores y transportistas
  2. Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a 30 minutos de la capital, con una fiesta única en la Región
  3. Investigan la muerte de una mujer tras hallarse su cadáver en un huerto de Pliego
  4. El Gobierno regional invertirá un millón de euros en comprar suelo para proteger el Mar Menor
  5. Las sospechas de juego sucio no cesan: Alicia Rubio interpone una demanda por difamación contra una persona 'del entorno del equipo de Baixauli
  6. El Consejo de Ministros inicia los trámites para expropiar casi 3.000 metros del camping de El Portús en Cartagena
  7. Planes del fin de semana en la Región: de los pianos al aire libre de Murcia al medievo de Cieza
  8. Nunca antes visto en Murcia: abre una nueva heladería que une café de especialidad, dulces premium y 'gelato' artesanal

Arroyo amenaza con sanciones económicas a quien intente parar la obra de la Morería en Cartagena

Arroyo amenaza con sanciones económicas a quien intente parar la obra de la Morería en Cartagena

Arroyo reestructurará los asesores de los grupos municipales "para contentar" a los No Adscritos a costa de Vox

Arroyo reestructurará los asesores de los grupos municipales "para contentar" a los No Adscritos a costa de Vox

Un informe municipal en colaboración con la UPCT asegura la presencia de metales en la parcela de la Ciudad de la Justicia de Cartagena

Un informe municipal en colaboración con la UPCT asegura la presencia de metales en la parcela de la Ciudad de la Justicia de Cartagena

Íñigo Vélez pone toda su confianza en la plantilla del FC Cartagena

Íñigo Vélez pone toda su confianza en la plantilla del FC Cartagena

La sonata a Kreutzer

La sonata a Kreutzer

La Rendija de Sabiote (25/04/2026)

La Rendija de Sabiote (25/04/2026)

El UCAM Murcia busca ser de leyenda ante su primera leyenda en ACB

El UCAM Murcia busca ser de leyenda ante su primera leyenda en ACB

El mal que dejamos pasar

Tracking Pixel Contents