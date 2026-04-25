Gimnasia rítmica
Tres oros, una plata y un bronce para la Región en el Nacional Base
Uriel Fernández, Amelia Crespo y Nerea Martínez logran los títulos en Oviedo
La gimnasia rítmica regional brilló con luz propia en el Nacional Base Individual masculino y femenino que se celebró en Oviedo, donde el balance fue de tres oros, una plata y un bronce.
El primer título llegó de la mano de Uriel Fernández, del Ciudad de Cehegín, quien se impuso en la categoría benjamín masculina Open con un ejercicio que le valió una nota de 14.250. La siguiente en lograr un título fue Amelia Crespo, del Gimnasia Rítmica San Javier, quien con una nota de 18.550 encabezó el podio dentro de una categoría donde María López (16.450), del Club Movilín, concluyó en la décima plaza.
Las últimas preseas llegaron con los prebenjamines Nerea Martínez y Martín Espín, y el juvenil Antonio Moreno. La primera, que pertenece al Movilín, se hizo con el triunfo con 15.500; y el segundo, del Ciudad de Cehegín (14.000), logró una plata también dentro de una categoría donde Adrián Quesada (11.450), del club Relevé, fue quinto. Por su parte, Moreno, que pertenece al Club Carthago de Cartagena, fue tercero con 17.550.
Además, en cadetes 2012, María López, del Rítmica Pandora, fue sexta, y Valeria Roda, del Rítmica Pinatar, décima.
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