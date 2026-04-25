Motociclismo
'Pole' para Quiles y tercer puesto para Carpe en Moto3 en Jerez
El murciano, que es líder del Mundial, ha dominado todos los entrenamientos previos al Gran Premio de España
En el último instante, cuando ya nadie tenía una bala en la recámara para superarle, el murciano Máximo Martínez Quiles, líder del Mundial de Moto3, logró la ‘pole’ para el Gran Premio de España, que se disputa este domingo en el circuito Ángel Nieto de Jerez. Con un tiempo de 1:44.070, el piloto del CFMoto Gaviota Aspar Team superó en 375 milésimas de segundo, un mundo una categoría tan igualada, a David Muñoz, mientras que la primera línea la cerró otro murciano, Álvaro Carpe, del Red Bull KTM Ajo, con un registro de 1:44.655, a medio segundo del, hasta el momento, mejor piloto del fin de semana en el estreno europeo del Campeonato del Mundo.
Quiles ha sido el más rápido en todas las sesiones, tanto las del viernes como las del sábado en Jerez. Es, sin duda, el integrante de la parrilla con mejores sensaciones de cara a un gran premio al que llega con 21 puntos de ventaja sobre Carpe, que es segundo en la clasificación. Después de un inicio de jornada con la pista mojada, los pilotos de Moto3 se han encontrado mejores condiciones en la Q2. Y Quiles ha sido el piloto que se ha quedado más cerca de bajar de 1:44, a solo 70 milésimas de segundo. Carpe, que en los entrenamientos decisivos para conformar la parrilla de salida, ha logrado su mejor tiempo en la quinta de las seis vueltas que ha dado.
En la segunda fila han acabado otros tres españoles, Joel Esteban, Brian Uriarte y Adrián Fernández, por lo que la carrera de este domingo se espera un dominio total de los pilotos locales. Aunque en Moto3, una categoría loca, nada es decisivo.
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