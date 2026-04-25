Noguera: "El UCAM Murcia es uno de los mejores embajadores que tiene la ciudad"

¿Qué significa para Murcia tener un club con 40 años de vida como el UCAM?

Es un privilegio. Al final, es uno de los mejores embajadores que tiene la ciudad porque lleva el nombre de Murcia tanto a nivel nacional como europeo. Por ello, para nosotros es un orgullo. Tiene jugadores, como Dylan Ennis, que hacen una gran publicidad a nuestra ciudad en redes sociales, donde tiene infinidad de seguidores. Es un club que ha crecido mucho y con una afición emergente, algo que es muy importante, porque un club sin afición no tiene historia.

Además, ahora tiene un proyecto muy asentado.

No es un trabajo que se ha hecho ahora, lleva muchos años y ahora mismo está obteniendo frutos. Es una semilla que plantaron y que ahora está dando grandes frutos. Es un trabajo que están haciendo Alejandro Gómez, José Miguel Garrido y más recientemente Juan Pablo Mendoza, y al final, esos resultados se ven. Contamos con un club que tiene un presupuesto mucho más bajo que otros de la Liga ACB que van por debajo actualmente, pero eso es producto de un grandísimo trabajo.

¿Sueña con que algún día el Palacio se quede pequeño?

Hombre, pues sería buena señal, ¿no? Será buena señal que el Palacio se quede pequeño y que tengamos que ampliarlo. Ahora lo importante es que da gusto venir a los partidos del UCAM, por el ambiente que se vive, con una media de unas siete mil personas. Es de agradecer a esos aficionados que siempre están, tanto en los momentos buenos como en los no tan buenos. Hay que hacerles un gran reconocimiento, como a los del Real Murcia, que también son fieles.

¿Pero hay posibilidades de ampliar esta instalación o no?

Bueno, si el día de mañana se puede hacer algo más, algo diferente, en la vida es todo proponérselo y lucharlo, y lo mismo se puede conseguir.

¿Y hay alguna actuación planteada ahora mismo para el Palacio?

Es cierto que cuando estaba recién aterrizado en la concejalía llegó la oportunidad de acoger la Supercopa y tuvimos que poner el Palacio lo más actualizado posible. Jamás lo vamos a olvidar porque fue un verano intenso donde llevar a cabo la cantidad de obras que hicimos, fue difícil, pero se consiguió. Al final, el trabajo en equipo entre Ayuntamiento, club y ACB consiguió que todo fuese como la propia ACB pedía. Fue mi primer evento nada más llegar y jamás se me va a olvidar. Y por supuesto que poco a poco tendremos que ir mejorando más el Palacio. Ahora estamos viendo la posibilidad de incorporar alguna pantalla de U televisiva, y estamos trabajando para conseguirlo.

Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes, en el Palacio de los Deportes / ISRAEL SANCHEZ

Su concejalía tiene este año un presupuesto récord de 23 millones de euros. ¿Cuáles son las actuaciones prioritarias?

El municipio de Murcia cuenta con 466 instalaciones deportivas y somos de los municipios de España, de los tres primeros, sino el primero, en instalaciones deportivas. Nuestro objetivo es actualizarlas, modernizarlas y arreglarlas. Las mayoría tienen muchos años y requieren un mayor mantenimiento, y ese es nuestro objetivo, garantizar la seguridad y el mantenimiento de nuestras instalaciones para que nuestros usuarios utilicen las mismas en las mejores condiciones posibles.

Monte Romero es una de las más utilizadas. ¿Hay posibilidad de crear otra pista de atletismo?

La verdad es que Monte Romero está al 100%, llena, y queremos meterle alguna mejora porque necesita modernizarse. Hemos hecho varias actuaciones, como una zona nueva de lanzamientos, y hemos arreglado el gimnasio. Ahora vamos a darle un repaso a la pista, con nuevos materiales porque queremos que otra vez vuelva a ser la pista que se merece la ciudad.

¿Y hacer una pista nueva?

Ahora mismo no es posible económicamente porque cuesta muchísimo dinero, pero es cuestión de ponerse, buscar opciones y, si encaja la posibilidad, por supuesto porque Murcia se merece lo mejor.

Una de los grandes proyectos que ya está en marcha es la ciudad del tenis Carlos Alcaraz en El Palmar. ¿Qué espera que suponga esta nueva instalación?

Nosotros contemplamos muchas instalaciones porque tenemos casi 300.000 usuarios. El deporte, en general, ha pegado un sprint brutal en los últimos años, y a raíz de la pandemia, mucho más. La gente ha decidido hacer deporte, cosa que me parece estupenda, porque al final es bueno para la salud, la mente y por los valores que aporta. Tener que ampliar instalaciones es algo muy bueno, y la Ciudad del Tenis de Carlos Alcaraz llega para dar respuesta a la explosión que ha experimentado este deporte. Tener un referente como Carlos hace que todos los niños se fijen en él y quieran hacer tenis. Con estas pistas vamos a poder dar respuesta a esa demanda que hay en el municipio de Murcia. Hay que recordar que tenemos muchas más pistas repartidas por todo el territorio, pero esta instalación va a ser un referente porque va a llevar el nombre de Carlos, y porque está en su pedanía. El tenis también ha experimentado un auge, aunque siempre ha tenido muchos practicantes, pero ahora, con Carlos como número uno del mundo, aún más. Quedarán inauguradas este año porque las obras van bastante bien.

Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes del ayuntamiento de Murcia / ISRAEL SANCHEZ

También está la Ciudad Deportiva del Real Murcia. ¿En qué punto se encuentra?

El club y Felipe Moreno lanzaron un mensaje demasiado pronto, sin tener en cuenta que esto no va tan rápido como uno quiere. Pero ahora va todo muy bien, aunque hay que cumplir unos plazos administrativos, como ya he comentado. Al final es un suelo público, con unas condiciones, es decir, que las obras tienen su trámite urbanístico, que es lo más lento. Y la verdad es que está avanzando todo bastante bien. Ya estamos en el último proceso y posteriormente empezará otro de patrimonio para la concesión al club con las condiciones y las prestaciones que tiene que dar al municipio. Es un trámite lento y espero que en unos años ya sea una realidad, pero sí que es verdad que los va bastante bien porque estamos haciendo las cosas con cautela para que no tengamos que dar un paso adelante y tres atrás. Más vale ir despacio, pero que salga bien, que ir ligero y que se retrase esa Ciudad Deportiva que tanto deseamos y que es necesaria para la ciudad y para el club.

Cuando llegó la concejalía se encontró con la Supercopa. ¿Ahora hay alguna competición interesante que pueda acoger Murcia?

Sí, estamos trabajando con WOC para traer un evento con Topuria al Palacio de los Deportes. Ya le hemos ofrecido el Palacio, han estado aquí, lo han visto, les ha encantado y han dicho que sí. Solo estamos esperando que ellos pongan la fecha para traerlo a Murcia.

Hace tiempo también se planteó la posibilidad de que una empresa gestionara el Palacio para realizar más eventos, ¿pero está la instalación al límite?

Bueno, yo creo que al límite aún no hemos llegado. El Palacio de los Deportes da muchos juego, es una instalación que tiene su principal función en lo deportivo, pero también tiene la capacidad para albergar conciertos, como estamos haciendo. Alternando las dos cosas se puede trabajar perfectamente y el Palacio aún puede dar mucho de sí.

¿La vía de los conciertos es una buena fuente de ingresos para mantener y mejorar el pabellón?

Correcto, al final todo suma. Sí que es verdad que lo prioritario es el deporte, el UCAM Murcia y ElPozo, y una vez que ellos no utilicen la instalación, está disponible para gente que quiera traer conciertos de calidad como se merecen nuestra ciudad.

El Deporte Escolar es otra de las grandes ocupaciones de su concejalía. ¿En qué cifras se han movido este año?

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Tenemos más de 90.000 personas utilizando nuestras instalaciones con el deporte escolar. No es solo deporte municipal, también es regional porque al ser el municipio más grande, como es normal, se utilizan nuestras instalaciones para esas competiciones. El deporte escolar está pegando también fuerte porque los profesores están haciendo un gran trabajo en los colegios. Nosotros hemos ido poco a poco actualizando y cambiando cosas que los colegios nos proponían. Por ejemplo, hemos tenido que dividir la final de cross escolar en dos días por la cantidad de niños que participan y para que ellos puedan utilizar bien la instalación y practicar bien el deporte. El municipio de Murcia ofrece en estos momentos treinta modalidades deportivas, es decir, todas, y casi todas están al cien por cien. Fútbol, por supuesto, fútbol sala y baloncesto están a tope, y el balonmano también está creciendo ahora mucho al igual que el voleibol. Estamos viviendo un buen momento hablando deportivamente.