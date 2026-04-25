Murcia entra en el circuito de carreras nocturnas Binter NightRun

Murcia se suma en 2026 a la Binter NightRun Series, la mayor serie de carreras nocturnas de España, que continúa creciendo y consolida su presencia con seis sedes en el calendario nacional.

La incorporación de Murcia se materializa en la Binter NightRun-Nocturna Murcia, organizada por el Club Murcia Challenge, una cita que nace de la integración de la tradicional Carrera Nocturna de Murcia en este circuito. Este movimiento permite a la prueba dar un salto cualitativo y proyectarse dentro de un circuito ya consolidado que incluye las pruebas de Santa Cruz de Tenerife, Palma, Donostia-San Sebastián, Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria.

La Binter NightRun Series no solo conecta ciudades a través del deporte, sino que también refleja el compromiso de Binter con los destinos en los que opera, apostando por eventos que ponen en valor la conectividad aérea de la compañía reforzando así el vínculo entre deporte y turismo.

La Binter NightRun Series se caracteriza por una propuesta diferencial basada en tres ejes clave como son la inclusión, la sostenibilidad y la solidaridad, valores que se reflejan en cada evento y que toman forma en la marea verde que llena las calles de cada una de las ciudades en donde se llevan a cabo las carreras.

La prueba de Murcia, que está también integrada en la Running Challenge de la Federación Murciana, se celebrará el sábado 6 de junio, con salida y meta en el Paseo Garay, junto a Cruz Roja, y contará con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, con salidas a las 20:30 y 21:45 horas, respectivamente, en un recorrido que transformará la ciudad en un escenario nocturno con música, iluminación y animación a lo largo de todo el trazado.

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Con su entrada en el circuito, Murcia se posiciona como nuevo referente del running nocturno en España y se incorpora a una experiencia que cada año reúne a más de 20.000 participantes. Las inscripciones ya están disponibles en la web oficial www.carreranocturnamurcia.com.