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Liga Endesa: UCAM Murcia - La Laguna Tenerife, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro de la jornada 28 de la Liga Endesa que está disputando el conjunto universitario en el Palacio de los Deportes con la leyenda Ralph McPherson como invitado

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio esta temporada.

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio esta temporada. / ISRAEL SÁNCHEZ

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

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Liga Endesa: UCAM Murcia - La Laguna Tenerife, en directo

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