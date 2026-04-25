Baloncesto
Liga Endesa: UCAM Murcia - La Laguna Tenerife, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro de la jornada 28 de la Liga Endesa que está disputando el conjunto universitario en el Palacio de los Deportes con la leyenda Ralph McPherson como invitado
En directo: UCAM Murcia - La Laguna Tenerife (19.00 horas, DAZN/Movistar+)
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