Fútbol sala
El Jimbee Cartagena busca su tercera victoria consecutiva sin Cortés ni Juninho
El cuadro cartagenero visita a un Peñíscola en crisis con el firme objetivo de mantenerse en la tercera posición de la clasificación
El Jimbee Cartagena afronta este sábado su tercer compromiso en una exigente maratón de cinco partidos que se extiende desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo, y lo hace por primera vez lejos de su feudo. El conjunto dirigido por Duda visita esta tarde a las 17:00 (LaLiga Plus) la pista del Peñíscola con la firme intención de consolidar su tercera plaza en la clasificación y prolongar la buena racha de resultados y sensaciones que ha exhibido en sus dos primeros encuentros de este apretado calendario.
El Jimbee llega a esta cita con un partido más disputado que sus principales perseguidores en la tabla, lo que otorga a los cartageneros una posición privilegiada, pero también la obligación de no regalar puntos si quieren mantener ese colchón sobre los rivales directos. La plantilla de la ciudad portuaria es consciente de que la regularidad en este tramo decisivo de la temporada marcará su posición final, y el choque ante el Peñíscola se presenta como una oportunidad inmejorable para dar otro paso adelante y sumar de tres.
El adversario de esta tarde está viviendo una temporada gris. El Peñíscola, que el año pasado quedó primero en la liga regular, ha defraudado las expectativas generadas por su brillante ejercicio anterior y ocupa actualmente la duodécima posición con 28 puntos. Los castellonenses tienen asegurada la permanencia, pero han visto cómo las opciones de disputar el play off se han ido diluyendo a lo largo del curso hasta quedar prácticamente extintas. Un tropiezo colectivo que se explica por los cambios drásticos que sufrió su plantilla, que fue desmantelada por la revalorización que experimentaron un buen número de jugadores.
Bajas importantes
Para este desplazamiento, el técnico de Florianópolis no podrá contar con varios efectivos. Cortés y Juninho siguen sin estar recuperados de sus respectivas dolencias, y se unen a la ya conocida baja por lesión de Renato. Tres ausencias que merman el potencial de la rotación, pero que no han impedido al equipo rendir a un nivel notable en los encuentros previos.
Con los deberes hechos en casa y la moral por las nubes, el Jimbee Cartagena sale a Peñíscola con una sola idea en la cabeza: demostrar que tiene más en juego que su rival y regresar a Cartagena con los tres puntos en el bolsillo.
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