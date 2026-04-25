El Jimbee Cartagena se ahoga en Peñíscola

El Jimbee Cartagena pierde en su visita a Peñíscola (4-2). Los de Duda llegaban con muchas bajas importantes y les pasó factura. El conjunto local supo leer muy bien el partido y en ningún momento se vio superado por los cartageneros. Los dobletes de Quintela y Saladie dejaron por los suelos al club de Cartagena. Jimbee vio cómo se le escurría ese tercer puesto y tendrá que remar con más fuerza en las siguientes jornadas. Duda va a tener mucho trabajo esta semana para poder corregir esos errores que cometieron los suyos en el choque ante Peñíscola y que le costó bajar un puesto en la clasificación en la recta final de la temporada.

El Jimbee Cartagena llegaba al encuentro con ganas de sumar tres puntos y dejar sobre la lona a Peñíscola. Con lo que no contaba el equipo de Duda era que los locales salieron como una apisonadora en busca de la victoria. Antes de los primeros cinco minutos, el conjunto local ya había estrenado el marcador.

Diego Quintela abrió el luminoso con un tanto en el primer palo. Los locales pusieron un centro desde la esquina, directo al palo más corto, donde Quintela se deshizo de su marca y acabó rematando completamente solo. Se le ponía el partido cuesta arriba a los cartageneros desde el primer momento.

Por suerte para los de Duda, cuando pasaron el ecuador del primer tiempo, Pablo Ramírez puso el empate en el marcador. El pívot cartagenero firmó un golazo para devolver las tablas y volver a empezar de cero. Duda respiraba tranquilo después de que su equipo estrenase el marcador.

La alegría le duró poco, ya que minutos después de lograr el empate, el Jimbee Cartagena vio cómo Peñíscola volvía a golpearles con más fuerza. Carlos Saladie ponía a bailar a su marca y batía al meta cartagenero con un potente disparo, directo al palo más largo.

Por suerte para él, el Jimbee Cartagena llegó al tiempo de descanso y tenía tiempo para poder corregir esos errores que habían cometido durante el primer tiempo. Duda sabía que su equipo necesitaba meter una marcha más para poder salir de Peñíscola con buen sabor de boca.

El segundo tiempo no empezó de la mejor manera para la escuadra de Duda, que vio cómo nuevamente Peñíscola volvía a sumar un tanto para ellos. Diego Quintela volvía a aparecer para hacer su doblete y dejar en la lona a Jimbee Cartagena. La cosa se le ponía muy fea al cuadro cartagenero, que veía cómo su rival estaba muy cómodo sobre el parqué.

Lucas Fairas apareció para volver a acercar a los suyos al empate. El futbolista cartagenero firmó un golazo después de una gran jugada. Los cartageneros necesitaban seguir en esa dinámica para poder lograr la remontada y sacar algo positivo de su visita a Peñíscola.

El final de partido no fue lo que Jimbee esperaba. Cuando los de Duda querían meter más intensidad para lograr el empate, Peñíscola tenía otros planes. Carlos Saladie quiso hacer su doblete y se sumó a la fiesta para sentenciar el partido, anotando el cuarto gol de su equipo.

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El encuentro llegó a su final y el Jimbee Cartagena no pudo hacer nada para evitar la derrota. Los pupilos de Duda, que venían con bajas importantes, no pudieron imponerse ante un gran Peñíscola. Los locales no tuvieron piedad y golpearon con fuerza en cada ocasión. Jimbee vio cómo perdía ese tercer puesto que tanto quería. Está a un solo punto de distancia de Inter Movistar, pero va a tener que pelear más la próxima jornada para volver a recuperar esa posición de bronce.