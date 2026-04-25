Íñigo Vélez pone toda su confianza en la plantilla del FC Cartagena

El final del campeonato de Primera Federación se acerca y el Fútbol Club Cartagena se mide al Nàstic de Tarragona mañana domingo (18.15) en el Cartagonova. En la previa del choque, el entrenador albinegro, Íñigo Vélez, comentó las claves del choque, el momento que atraviesa su equipo y la importancia de ganar para mantener viva la ilusión de alcanzar el play off, considerado en el vestuario el objetivo indudable de la temporada.

Alcanzar la promoción sigue siendo una meta realista pese a que la última derrota, frente al Eldense, alejó al equipo de la quinta plaza. “El último partido nos dejó un mal sabor de boca porque hasta el minuto 82 no habíamos tenido sensación de peligro. Vimos cerca los tres puntos y nos fuimos sin nada”, comentó en primera instancia. “Hay que quedarse con lo bueno y mejorar muchas cosas que hemos trabajado esta semana”, repasó el técnico antes de valorar el encuentro de este fin de semana.

Llega al Cartagonova un Nàstic fuera de lugar, pero con muchas virtudes y peligros para Vélez. “El Nàstic que no estaba llamado a estar abajo. Tiene una gran plantilla y es un año complicado para ellos. Tienen jugadores muy buenos en el aspecto ofensivo y lo están demostrando. Será complicado. Tenemos que estar muy bien y confiar”, expresó.

Más que análisis del rival, Vélez se centró en estudiar el momento de la temporada. “Es un partido tan importante como todos, pero más si cabe porque queda poco. Queremos volver a ganar para engancharnos en esa pelea y que la afición vuelva a ilusionarse. Todos los que viajaron a Elda se quedarían contentos por dejarnos la piel en el campo, pero con una sensación jodida”, manifestó.

El entrenador vitoriano cree que su grupo está “capacitado” para ganar a cualquiera y mejorar en este tramo final. “El equipo es muy solidario. De ahí que encajemos pocos goles. Desde el primer atacante, los jugadores saben que el trabajo es innegociable”, comentó sobre la faceta defensiva. No obstante, tiene un debe el Cartagena en ataque y su técnico lo sabe. “En el aspecto ofensivo quiero mejorar la eficacia de cara a puerta. Al final, es un equilibrio y el equipo está capacitado para hacerlo”, aseguró.

“El objetivo no es otro que el de entrar en el play off”, reiteró Vélez antes de darle todo el mérito a sus futbolistas. “Cuando llegué estábamos en una situación diferente. Teníamos que salir de abajo y ahora estamos pensando en meternos arriba. Eso es por el trabajo que están haciendo los jugadores. Siempre me he sentido arropado en cuanto a mi idea de juego”, expresó.

No hay margen de error en las últimas cinco jornadas y el entrenador quiere mejorar, a sabiendas de que ocurrirán escenarios imprevistos. “Tenemos que seguir mejorando en esta idea de juego porque, ahora mismo, todos los equipos se juegan algo y todos aprietan por arriba y por abajo”, dijo.

Vélez, que puede hacer un favor a la permanencia del Real Murcia si vence al Nàstic, se mantuvo al margen. “Si yo gano, ya puede salir beneficiado quien sea. Los primeros beneficiados somos nosotros”, explicó. Por último, el entrenador repasó las bajas para el partido. "Jean Jules está en recuperación. Está trabajando en el césped, al igual que Eneko Ebro, pero no han entrado con el grupo. Serrano ha sido operado del pómulo y tiene que estar dos o tres semanas fuera. Para esta semana es imposible que estén", desveló.

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Queda en duda el estado físico de Benito Ramírez, quien suma cuatro partidos sin jugar a pesar de entrar en la última convocatoria. Tampoco comentó nada sobre Marco Carrascal, quien volvió a la lista en Elda tras casi toda la temporada lesionado.