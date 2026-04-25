El Hozono Jairis necesita ganar al Valencia hoy para acabar cuarto la liga

El Hozono Global Jairis Alcantarilla, tras vencer por 69-72 el miércoles en la cancha del Spar Girona, cierra hoy (19:00 horas) la fase regular en la Liga Femenina Endesa buscando ganar al Valencia Basket en el pabellón Fausto Vicent y, de ese modo, mantener la cuarta posición que ahora ocupa con un bagaje de 18 victorias y 11 derrotas.

Las de Bernat Canut llegan a la última jornada empatadas con el Perfumerías Avenida de Salamanca, pero con el duelo particular a favor con las charras, y eso les hace aparecer por delante en la clasificación. En juego está disputar el segundo de los dos partidos de cuartos de final que medirá a esos dos conjuntos en casa con la ventaja que a priori supone decidir el pase con el público de su parte. Para este nuevo compromiso se mantiene la baja por lesión de la alero franco mexicana Lou López-Sénéchal.

Lou López-Sénéchal entra a canasta en una imagen del partido Hozono Global Jairis-IDK Euskotren / Juan Carlos Caval

«El Valencia Basket es un equipo muy potente, de los tres top de la Liga, un conjunto de Euroliga y que durante el año no encontró una regularidad, ni en los resultados ni en el juego, porque tuvo bajas y realizaron varios cambios pero es un adversario muy temible con jugadoras top en Europa y en el mundo», indicó Canut sobre un rival frente al que perdió la final de la Copa de la Reina.

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Para despedir la temporada regular el club convocó una quedada de aficionados en las inmediaciones del Fausto Vicent con la instalación de una barra y un equipo de música para ambientar el choque desde antes de su disputa.