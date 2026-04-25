Hozono Global Jairis escribe su mejor capítulo y sella una histórica cuarta plaza

El Jairis cerró con tinta dorada el libro de su temporada regular. En un duelo denso, de páginas peleadas línea a línea, superó a Valencia Basket sin concesiones y alcanzó una cuarta plaza histórica. Con 19 triunfos —máximo del club—, las de Alcantarilla pasan página para iniciar, desde este jueves en Salamanca, la emocionante novela del play-off ante Avenida este próximo jueves (18:00 horas) y la vuelta el domingo en el Fausto Vicent a las (19:00 horas), un doble partido que dará el pase a semifinales al equipo que más puntos anote en los dos choques.

Había que empezar por el epílogo, por esas últimas líneas donde se decide si una historia merece ser recordada. Con el reloj consumiéndose y el Fausto Vicent conteniendo el aliento, el Hozono Global Jairis escribió con pulso firme el cierre de su obra. Un triple de Mané a falta de poco más de un minuto (65-59) fue ese punto final que no admite tachones, la frase definitiva que deja sin respuesta al rival. Desde el tiro libre, como quien subraya las palabras clave antes de cerrar el libro, las murcianas sellaron el 67-60 y desataron la celebración: cuarta plaza, 19 victorias y un nuevo hito grabado en la historia del club.

No fue una victoria de paseo ni un relato sencillo. Valencia Basket planteó un partido incómodo, áspero, de esos que obligan a releer cada párrafo. Las visitantes resistieron con carácter, agarrándose al tiro libre y a los destellos de Fiebich, pero el Jairis supo construir su narrativa con paciencia, apoyado en un juego coral y generoso.

Desde el primer capítulo, las de Bernat Canut marcaron el tono. Ekh, con un triple, cerraba el primer cuarto con un +5 (16-11), como quien deja un buen arranque que invita a seguir leyendo. En el segundo acto, Alarcón elevó la renta (19-11), pero Valencia respondió con un parcial que apretó la trama (21-19). No se rompió el guion: Jairis mantuvo su estilo, rápido, compartido, colectivo. Otro triple de Ekh sobre la bocina llevó al descanso con un 35-28 que prometía emoción en las páginas finales.

El tercer cuarto fue un capítulo de tensión creciente. Bertsch, con dos triples consecutivos, pareció querer escribir una fuga definitiva (41-35), pero Valencia no aceptó el desenlace. Fiebich, incansable, mantuvo vivas a las suyas, mientras la defensa visitante comenzaba a apretar cada línea del texto. El 50-47 dejaba todo abierto para el último acto.

Y ahí, en ese último capítulo donde tantas veces el Jairis había dudado, esta vez no hubo titubeos. Hubo aprendizaje, memoria y carácter. Valencia incluso empató, amenazando con cambiar el final de la historia, pero las murcianas respondieron con un parcial de 7-0 que inclinó el relato de su lado. Aun así, las visitantes volvieron a acercarse (57-56), demostrando que este no era un cuento fácil. Pero Jairis ya había decidido cómo terminar su libro.

La defensa fue el prólogo de la victoria y el tiro libre su rúbrica final. Sin estridencias, sin adornos innecesarios, pero con la firmeza de quien sabe que está escribiendo algo importante.

Porque este triunfo no es solo un resultado: es la culminación de una obra. El Jairis cierra la temporada regular con 19 victorias —una más que el curso pasado— y asciende a una cuarta plaza histórica, mejorando el quinto puesto anterior. Un progreso tangible, medible, escrito con constancia a lo largo de meses.

Ahora toca cambiar de libro sin perder el hilo. El próximo jueves (18:00 horas), en Salamanca, comenzará el primer capítulo del play-off ante Perfumerías Avenida, con la vuelta el domingo en el Fausto Vicent. Una eliminatoria a doble página donde solo avanzará quien escriba más puntos en el global.

El Jairis ya ha demostrado que sabe cómo hacerlo. Ha aprendido a cerrar partidos, a sostener la tensión y a firmar finales. Y, sobre todo, ha entendido que las grandes historias no se improvisan: se construyen línea a línea, victoria a victoria.

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