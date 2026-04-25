Fiesta con las leyendas del UCAM Murcia y una revista por el 40 aniversario

Cuarenta años no se celebran, se reverencian. El UCAM Murcia lo sabe bien, y por eso lleva todo el curso con varios eventos que lo conmemoran y por eso, también, organizó el acto que reunió antes del partido ante el Tenerife a socios, patrocinadores, exjugadores e instituciones para ponerle el broche de oro. Cuatro décadas de una historia que arrancó con más ilusión que medios, que sobrevivió a épocas inciertas, que arrancó en aquella Tercera División, que tuvo descensos y ascensos y que hoy el equipo se está asentando con los mejores. Por eso el club optó por algo más poderoso: traer de vuelta a uno de quienes la escribieron. Lo trajo desde Dallas, Texas, con el número 4 grabado en la memoria colectiva de una afición que no ha olvidado su nombre: Ralph McPherson, la primera gran leyenda del baloncesto murciano en la máxima categoría, de vuelta a casa después de décadas para descubrir que Murcia tampoco le había olvidado a él.

El acto, en el que también estuvo un componente de la actual plantilla, Dylan Ennis, arrancó con el tono que merecía la ocasión. José Miguel Garrido, director comercial y de marketing del UCAM Murcia, fue el encargado de abrir los discursos institucionales con unas palabras que combinaron la emoción del recuerdo y la energía del proyecto presente. «Queremos agradecer a todos aquellos abonados y aficionados que, durante estos 40 años, tejieron un guante que hoy recogemos con muchísimo orgullo y agradecimiento para poder forjar el club como está hoy».

Tras Garrido, tomó la palabra Joaquín Jiménez, director de marketing de Juver, empresa fundadora del club en su día y patrocinador actual. «Nos enganchamos hace tres años de nuevo al proyecto baloncesto y para nosotros es un orgullo cada vez que nos llaman para participar en actividades», afirmó antes de dedicar un reconocimiento explícito a una figura fundamental en la historia del club: Juan Valverde, fundador de la entidad y quien trajo el baloncesto a Murcia.

McPherson, emocionado

Fue entonces cuando llegó el momento más esperado. Con la liturgia propia de una presentación en el Palacio de los Deportes, Fran Sánchez, conductor del acto, anunció al número 4 procedente de Dallas, Texas, y Ralph McPherson apareció ante los presentes entre un aplauso emocionado, el de quienes le vieron jugar y el de quienes, demasiado jóvenes para haberlo hecho, ya asocian su nombre a leyenda. McPherson, visiblemente conmovido, habló en inglés con una franqueza y una calidez que no necesitaron traducción. «Una pieza grande de mi corazón estará siempre en Murcia. Creo que mis mejores tres años de baloncesto fueron aquí, y pude compartirlos con todos vosotros.

Entre los recuerdos, Ralph se quedó con el del partido contra el Real Madrid, la primera victoria del club murciano frente al conjunto blanco en la historia de la ACB, disputada en el Pabellón Príncipe de Asturias. McPherson la evocó con una anécdota. «En mi primera parte estuve muy, muy mal. Y en el descanso, Felipe Coello me miró y me preguntó si podía tirar peor. Le dije que no lo creía. Y él me dijo: entonces, sigue tirando». Lo que vino después forma ya parte de la leyenda: cinco triples en la segunda mitad y una victoria que, en palabras del propio McPherson, «solidificó el baloncesto aquí en Murcia y demostró que, aunque veníamos de la Segunda División, íbamos a quedarnos en la Primera». Felipe Coello, presente en el acto junto a otros compañeros de aquella época como Julio Torres, José Manuel Prado, primer murciano en debutar en ACB, Jordi Molina y Juanjo López, recibió el guiño de su excompañero entre aplausos generales. También estuvieron en el evento Ginés Ruiz y Antonio Martínez, excanteranos del club murciano.

La revista, un éxito

El acto también sirvió para presentar en sociedad la revista oficial del 40 aniversario del club, elaborada por el equipo de Deportes de La Opinión de Murcia bajo la coordinación de Dioni García, con diseño de Joaquín Vallés y redacción de José Pablo Guillén. La publicación, que este domingo todos los que se hagan con el periódico la van a poder devorar, es un recorrido ágil y riguroso por ocho lustros de historia baloncestística murciana, pensado tanto para los aficionados históricos como para los más jóvenes. «Hemos querido hacer un recorrido por lo más antiguo pero de una forma ágil para que todo el mundo, incluidas las nuevas generaciones, puedan entender hoy en día lo que este club ha supuesto», explicó Dioni, que puso en valor el trabajo colectivo que hizo posible la revista: «Ha colaborado mucha gente. El club nos dio total libertad para elegir los temas y hemos querido que todo tenga un hilo de conexión». Entre los contenidos, el jefe de Deportes de este diario avanzó que la publicación incluye estadísticas y perfiles de grandes jugadores de la historia del club, reportajes sobre el Pabellón Príncipe de Asturias, otro con el entrenador Sito Alonso y con figuras como Manrique Cos —primer técnico de la entidad— y Felipe Coello, así como un especial reconocimiento a las peñas y a los abonados más veteranos. Todo esto y muchas cosas más.

El cierre institucional corrió a cargo de Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, y José Guillén, segundo teniente de alcalde del Consistorio, quienes no escatimaron en elogios hacia el club y su entorno y reservaron para el final un anuncio. «Con motivo del 40 aniversario, el ayuntamiento de Murcia le va a otorgar, por parte del alcalde Ballesta, la medalla de oro de la ciudad de Murcia a un club que se lo merece y del que estamos muy orgullosos. Es uno de los mejores embajadores que tiene la ciudad», proclamó Noguera. Por su parte, Guillén reconoció la labor de Coello, Sito Alonso, Juan Valverde, Juver y José Luis Mendoza, para añadir que «la Supercopa de 2024 abrió la mejor etapa del club, que es la que vivimos hoy en día y que nos está haciendo soñar, poniendo a Murcia en la élite del deporte español e internacional».

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Fin de fiesta en el Palacio

El fin de fiesta perfecto se vivió en el descanso del partido del UCAM Murcia ante el Tenerife en el que Ralph McPherson saltó a la pista junto a Coello y otros exjugadores y se llevaron la ovación de un Palacio de los Deportes entregado. El club les entregó a todos la camiseta de la Copa con sus nombres y, además, fue colocada una placa que ponía McPherson 1990-93 en una de las butacas del palco. El estadounidense, de esta forma, se queda para siempre en el coliseo murciano.