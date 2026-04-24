El UCAM Murcia recupera a su guardián de los rebotes largos

El UCAM Murcia CB perdió a Sander Raieste hace más de un mes. El estonio sufrió rotura fibrilar en el aductor en el partido de ida de los cuartos de final de la FIBA Europe Cup ante la Reggiana. Durante su ausencia, el equipo solo ha sufrido una derrota, en la ida de las semifinales ante el PAOK, pero sí que ha padecido problemas en el rebote. Y es que el ex del Baskonia era el máximo reboteador de la plantilla pese a ser un alero con una media de 5,7 por encuentro, 4,3 de ellos defensivos.

El peso de Raieste en el equipo en intangibles, ese término que gusta tanto a los entrenadores, está fuera de toda duda. El alero estaba aportando un 17% de los rebotes y era básico para encontrar el equilibrio defensivo. Los balones largos que escupía el aro tras un lanzamiento de los rivales iban casi todos a sus manos. Además, en esas situaciones podía el equipo correr el contraataque y, por tanto, conseguir canastas fáciles. Por ello, el impacto era más cualitativo que cuantitativo. Y los datos son claros. Antes de su lesión, la media de rebotes del UCAM Murcia estaba en torno a los 35. Desde entonces ha caído hasta 30,5, es decir, un 12% menos. Todo ello se traduce en mayores segundas opciones para los rivales y menos contraataques porque los de Sito Alonso han pasado de capturar unos 25 balones en su aro a 21, lo que viene a significar una media de entre 6 y 10 puntos del rival.

En el choque ante el Andorra, donde reapareció Raieste, aunque su concurso fue casi testimonial puesto que solo estuvo poco más de dos minutos y medio en pista, se puede encontrar un claro ejemplo de la incidencia del alero en la defensa universitaria. Los andorranos capturaron 15 rebotes ofensivos, todos ellos en los tres primeros cuartos; en el último, el equipo sí que cerró bien su aro y el UCAM logró un parcial de 23-29 en ese período que le dio la victoria. En el triunfo en Manresa fue donde más rebotes concedió en su aro al rival, con un total de 22. Pese a ello se anotó la victoria gracias a dos factores determinantes de acierto en el tiro: un 55% en canastas de dos puntos y un 81% en los tiros libres.

Tras volver a contar con minutos en Andorra y con una semana más de entrenamiento, se espera que Raieste ya tenga más protagonismo mañana sábado en el encuentro en el Palacio de los Deportes ante La Laguna Tenerife (19:00 horas, DAZN/Movistar). También crecerá el peso en minutos del recién llegado Jaylen Hands, el sustituto de un Dylan Ennis que jugó mermado durante más de un mes. El ex del Palencia, que hará su debut en el Palacio de los Deportes, jugó algo más de 14 minutos la pasada jornada, en la que anotó 9 puntos con un tres de tres en tiros de dos puntos.

Con su incorporación, Sito Alonso podrá dosificar más a un Jonah Radebaugh que se ha tenido que exprimir al máximo, tanto en defensa como en ataque, durante el último mes y medio de competición. Por tanto, el entrenador universitario, justo cuando el calendario se pone más cuesta arriba con enfrentamientos ante equipos de la zona alta de la clasificación, recupera el equilibrio exterior que tanto ha hecho sufrir al UCAM Murcia, aunque su racha de seis victorias consecutivas en ACB, récord histórico, diga lo contrario.

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Durante este período ha sobrevivido gracias al momento dulce de David DeJulius, pero con más efectivos, ya no tendrá tanta dependencia de la inspiración del base o del acierto de Kelan Martin.