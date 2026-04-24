McPherson: “He jugado en Alemania, Austria y en Vitoria, pero mi corazón está en Murcia”

Ralph McPherson fue la primera leyenda del actual UCAM Murcia CB en ACB a principios de la década de los noventa. Antes lo fue Randy Owens, pero él fue un jugador que marcó una época ya en la máxima categoría del baloncesto. Estuvo tres temporadas en el club, justo cuando debutó en la máxima categoría la entidad que este sábado conmemora sus cuarenta años de vida con una fiesta antes del encuentro ante La Laguna Tenerife en el Palacio de los Deportes (19:00 horas, DAZN y Movistar). Hasta hace bien poco, fue el jugador con más puntos y minutos jugados. Y ahora vuelve a la capital del Segura para vivir una jornada especial, donde los sentimientos estarán a flor de piel.

En la Sala Mamba, a partir de las cuatro y media de este sábado en una fiesta abierta a todos los aficionados, se celebrará un acto donde habrá música, bebida, comida y rostros de leyenda. Los trescientos primeros tendrán como obsequio la revista editada por este periódico que el domingo se entregará gratis adquiriendo la edición del diario La Opinión. Y en la misma estará Ralph McPherson, un texano que marcó época y que regresa 33 años después.

Ralph McPherson, en un partido Juver Murcia-Valvi Girona de la temporada 1991-1992 / Pedro Martínez

El estadounidense, un hombre afable y familiar, participó en una rueda de prensa previa al encuentro donde también estuvieron Alejandro Gómez, director general, Joaquín Jiménez, representante de Juver, la primera empresa que patrocinó al club, y Sito Alonso, el entrenador con más partidos dirigidos. “Jugué en muchos sitios, como en Alemania, Austria y Vitoria, pero mi corazón está aquí, en Murcia. Los mejores tres años de mi carrera los viví aquí y por eso mi corazón está aquí en Murcia”, dijo un ala pívot excepcional tanto en lo deportivo como en lo humano.

“Estoy emocionado, muy contento de estar aquí después de tantos años. Poder ser parte del inicio de la historia este club es un orgullo”, fueron las primeras palabras que pronunció McPherson, quien añadió que “me siento parte de este club”.

Hizo referencia el texano a jugadores que estuvieron con él entre 1990 y 1993 y que también pusieron su granito de arena a para la consolidación del club en ACB. “No fui yo solo, también fueron Tom Gneiting, Clarence Kea, Brian Quinnett o Wayne Tinkle, así como otros compañeros españoles como Chino Sanz, Paco Martín, Eduardo Clavero y Nacho Suárez. No fui solo yo, ellos me hicieron mejor y espero que yo también los hiciera a ellos mejor”, dijo en agradecimiento a esos pioneros en la máxima categoría del baloncesto español de la entidad.

Ralph McPherson, cojn Alejandro Gómez, Joaquín Jiménez y Sito Alonso / Juan Carlos Caval

El exjugador encuentra una similitud entre el Juver Murcia de los años noventa y el actual UCAM Murcia: “Veo al equipo muy unido, hay muy buena química, como pasó con nosotros. En mi época, éramos todos muy buenos compañeros”, comentó un McPherson que, sin embargo, sí que ve diferencias en el juego: “Creo que cuando jugué aquí practicábamos un baloncesto más físico, sucio, muy duro. Me gusta mucho la forma de jugar del equipo ahora, su estilo de juego, y ojalá que cuando yo estuve aquí hace 30 años, hubiéramos tenido el mismo estilo”, añadió, aunque para él lo más importante es que “da gusto ver cómo está el club y lo difícil que es para cualquier equipo venir aquí a jugar. Hoy en día no ningún equipo que venga a Murcia y que espere un partido relajado; todos los que vienen aquí saben que esperan un partido muy difícil. Y para mí es un privilegio sentirme un poco parte de este club”.

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Joaquín Jiménez, de Juver, con Alejandro Gómez y Ralph McPherson / Juan Carlos Caval

También intervino en la rueda de prensa Joaquín Jiménez, patrocinador principal del acto que conmemorará el 40 aniversario: “Hace tres años que volvimos a esta sala después a patrocinar al club, y cuando nos dijeron de celebrar el 40 aniversario, dimos un paso adelante porque los primeros diez años de vida de la entidad fueron parte de Juver. Fue un viaje que hicimos en los inicios y que ahora hemos retomado”, explicó el director Comercial y de Marketing de la firma de zumos, quien también puso en valor “la trayectoria del equipo en los últimos años, que está siendo brillante”, para después recordar que la primera “peña que tuvo el equipo fue la de Juver, que viajaba por toda España. Hoy en día aún nos recuerdan como imagen del baloncesto”, terminó diciendo.