Íñigo Vélez: "Quiero mejorar la eficacia de cara a puerta"

El técnico del FC Cartagena, Íñigo Vélez, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para valorar el partido frente al Nàstic de este fin de semana. En primer lugar, el entrenador ha repasado el último encuentro, frente al Eldense. "Nos dejó un mal sabor de boca porque hasta el minuto 82 no habíamos tenido sensación de peligro. Vimos cerca los tres puntos y nos fuimos sin nada", ha comentado.

Sobre su rival del domingo (18.15), Vélez afirma que el Nàstic "no estaba llamado a estar abajo" y que "tiene una gran plantilla con jugadores muy buenos en el aspecto ofensivo". Además, ha valorado la importancia del choque. "Es un partido tan importante como todos, pero más si cabe porque queda poco. Queremos volver a ganar para engancharnos en esa pelea y que la afición vuelva a ilusionarse", ha expresado.

Restan cinco partidos y el entrenador habla del objetivo. "El objetivo no es otro que el de entrar en el play off. Veo capacitado al equipo", ha manifestado. Aunque no quiere pensar "más allá del siguiente partido", sabe en qué facetas debe hacer hincapié para alcanzar la promoción. "Creo que el equipo es muy solidario. De ahí que encajemos pocos goles. Desde el primer atacante, los jugadores saben que el trabajo es innegociable. En el aspecto ofensivo quiero mejorar la eficacia de cara a puerta", ha afirmado.

Sobre las bajas, el vitoriano ha adelantado que no cuenta con Jean Jules, Eneko Ebro ni Serrano. "Jean Jules está en recuperación. Está trabajando en el césped, al igual que Eneko Ebro, pero no han entrado con el grupo. Serrano ha sido operado del pómulo y tiene que estar dos o tres semanas fuera. Para esta semana es imposible que estén", ha desvelado. Queda en duda Benito Ramírez.

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Por último, el preparador ha mostrado su ambición por "seguir mejorando en esta idea de juego" en un final de temporada en el que "todos los equipos se juegan algo y todos aprietan por arriba y por abajo", ha concluido el entrenador del FC Cartagena.