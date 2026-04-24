Motociclismo
Gran Premio de España: así ha sido el primer día para los pilotos murcianos
Máximo Quiles, líder de Moto3, es el más rápido en las dos sesiones de entrenamiento
José David Martínez, padre de Máximo Quiles, era un joven que aspiraba a llegar al Campeonato del Mundo cuando hace cuarenta años se disputó en Jerez la primera competición. Y este fin de semana, su hijo, un joven de solo 18 años con un desparpajo fuera de lo común, que en veintiuna carreras en Moto3 ya ha logrado doce podios y cuatro victorias, quiere sentar cátedra en la ‘catedral’ del motociclismo español, el circuito que lleva el nombre de una leyenda como Ángel Nieto.
En los primeros entrenamientos en la pista andaluza, ‘Kiler’ Quiles, que es el líder de la categoría pequeña, dio un serio aviso. Fue el más rápido en las dos sesiones que se celebraron, marcando un mejor un tiempo de 1:44.078, superando a David Muñoz y Valentín Perrone. Noveno y, por tanto, también ya dentro de la Q2 se situó el otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, segundo en la general del Mundial, quien logró un registro de 1:44.587.
Aldeguer, bien; Acosta, mal
En MotoGP, en una jornada donde Álex Márquez fue el mejor con tiempo estratosférico de 1:35.704 -el único que bajó de 1:36-, Fermín Aldeguer concluyó en la octava posición con 1:36.292, por lo que logró el pasaporte directo para la Q2 de este sábado. Quien estuvo muy lejos de los mejores fue Pedro Acosta, tercero en el Mundial. Con 1:36.467, acabó la jornada decimoquinto, evidenciando falta de confianza en su KTM. «Me cuesta mucho frenar y eso debería ser nuestro punto fuerte. Es el único circuito en el que tengo esta sensación desde que estoy en MotoGP», explicó.
- El Arco Noroeste cumple un mes: más fluidez en el Nudo de Espinardo, 'menos estrés' y ahorro de tiempos para conductores y transportistas
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a 30 minutos de la capital, con una fiesta única en la Región
- Investigan la muerte de una mujer tras hallarse su cadáver en un huerto de Pliego
- El Gobierno regional invertirá un millón de euros en comprar suelo para proteger el Mar Menor
- Las sospechas de juego sucio no cesan: Alicia Rubio interpone una demanda por difamación contra una persona 'del entorno del equipo de Baixauli
- Nunca antes visto en Murcia: abre una nueva heladería que une café de especialidad, dulces premium y 'gelato' artesanal
- El Consejo de Ministros inicia los trámites para expropiar casi 3.000 metros del camping de El Portús en Cartagena
- Planes del fin de semana en la Región: de los pianos al aire libre de Murcia al medievo de Cieza