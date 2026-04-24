El FC Cartagena, con un ojo en sus rivales por el play off

Restan cinco jornadas para el final de la liga regular en Primera RFEF y no hay un solo aficionado, jugador o entrenador que no mire la clasificación. Las calculadoras echan humo. La igualdad -sobre todo en el grupo 2- es notable y todavía están abiertas todas las posibilidades. El ascenso directo, las posiciones de promoción e incluso el descenso. El Fútbol Club Cartagena, determinado en su objetivo de jugar el play off, no hace cuentas sólo con lo que tiene por delante, sino también con el camino de sus rivales.

Y es que el Cartagena no depende de sí mismo. Fue precisamente su eterno rival, el Real Murcia, el que le arrebató esa condición en su estadio. La derrota por 0 a 1 en el Cartagonova en diciembre sacó al cuadro albinegro de la quinta posición, a la que sólo ha regresado de forma momentánea. Desde entonces, el equipo de Íñigo Vélez va a contracorriente, intentando cumplir con sus ccompromisos mientras mira de reojo los resultados de otros campos.

Esos campos han sido, sobre todo, en los que han jugado el Europa y el Villarreal B: los dos equipos con los que se juega el Cartagena la promoción. Son quinto y cuarto, respectivamente, y están a 4 y 5 puntos de distancia.

Dinámicas opuestas

Villarreal B y Europa llegan al tramo final con dinámicas opuestas. El cuadro amarillo, que transitó la parte baja de la clasificación durante la primera vuelta, tuvo un gran despertar desde el inicio de la segunda para aprovechar la igualdad del campeonato y colarse en play off. No sólo eso, sino que arrebató al Europa la cuarta posición para meter más tierra de por medio. De los últimos cinco partidos, el filial ‘groguet’ ha ganado cuatro y ha empatado uno.

Todo lo contrario que el Europa. El recién ascendido ha estado en posesión de la primera plaza durante algunas jornadas y se ha mantenido arriba desde el inicio. No obstante, ha caído en picado con tres derrotas seguidas a las que ha puesto freno con dos triunfos tranquilizadores en las últimas dos fechas. El Cartagena espera que el cuadro arlequinado se ‘desinfle’ en el último mes para quitarle el puesto.

Esprint final

Con dos equipos involucrados en la pelea, el Cartagena gana posibilidades, pero está contra las cuerdas ya que necesita dos ‘pinchazos’ de cada uno. Uno está asegurado gracias al calendario, que depara un inevitable enfrentamiento entre Europa y Villarreal B a tres jornadas para el final. El otro puede llegar antes o después.

El Europa se mide, por este orden, a un Real Murcia (casa) obligado a ganar a tres puntos del desncenso; al Alcorcón (fuera); en mitad de la tabla y sin grandes alicientes; al Villarreal B (casa) peleando por el play off; al Nàstic (fuera) a un único punto de la quema; y al Ibiza (casa) que se distancia cuatro puntos del descenso. Esto se traduce en tres rivales peleando por no bajar y un duelo directo por el play off. Un calendario macabro del que sólo sobrevivirá con un gran ejercicio de resistencia y mentalidad.

El Villarreal lo tiene bastante mejor, ya que sólo el Ibiza (casa), necesitado de un paso definitivo a la salvación, le puede poner en aprietos. El resto, con la excepción del propio Europa (fuera), no deberían suponer ningún riesgo: el Hércules (casa) llega sin objetivos; el Sevilla Atlético (casa) estará descendido para entonces; y el Sanluqueño (fuera) correrá la misma suerte en circunstancias normales.

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Las posibilidades del Cartagena dependen del resultado del duelo entre arlequinados y amarillos. Suponiendo que el Cartagena lo gana todo, sólo necesitaría otra derrota extra del equipo derrotado en ese partido para recortar 6 puntos. En caso de empate, el Villarreal B tendría que pinchar otras dos veces para ceder su plaza en favor del Cartagena. Ahora tiene que cumplir y esperar acontecimientos el cuadro albinegro.