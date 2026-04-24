Europa-Real Murcia: la clasificación al revés

Si en agosto hubiéramos hecho una especie de quiniela con la clasificación del Grupo II de Primera RFEF, pocos hubieran ubicado al Real Murcia en la zona baja de la tabla y pocos hubieran apostado por el Europa como uno de los candidatos a estar en el play off. Pero con la competición entrando en la recta final, las previsiones han quedado en papel mojado, dando paso a una realidad sorprendente. De hecho, este domingo los granas visitarán el estadio Can Dragó para medirse al Europa en un encuentro que bien podría calificarse del mundo al revés.

Porque, a falta de cinco jornadas, el Real Murcia, con uno de los presupuestos más importantes del Grupo II, todavía no tiene asegurada la permanencia; mientras que el Europa, recién ascendido a la tercera categoría y con un proyecto completamente modesto, lleva prácticamente toda la liga compitiendo en la clasificación con los mejores, hasta el punto de que cada jornada que pasa el sueño del play off parece más real. Pero no queda ahí el milagro del club barcelonés. Porque el conjunto dirigido por Aday Benítez ha tenido hasta que sobreponerse a la dificultad de jugar en el exilio. Como el terreno de juego de su estadio, el Nou Sardenya, es de césped artificial, los catalanes tienen que disputar sus encuentros en Can Dragó para cumplir con la normativa de la Federación Española.

Pero mientras que en el Real Murcia todo son excusas, incluso el hecho de tener que trasladarse a 50 kilómetros para entrenar en unas instalaciones de primer nivel; en el Europa no hay obstáculo que se interponga en una temporada que está siendo histórica. Porque si al principio parecía una anécdota ver a los barceloneses en los puestos de play off en el Grupo II, ahora, cuando solo faltan cinco jornadas, ya no sorprende a nadie la gran trayectoria de los de Aday Benítez.

Ahora mismo el Europa es quinto clasificado con 53 puntos. Aunque el equipo parecía desinflarse en el tramo final, sus dos últimas victorias consecutivas han vuelto a poner la flecha hacia arriba, seis puntos de seis que llegan justo antes de enfrentarse al Real Murcia en un partido que se jugará este domingo a las 12.00 horas.

Con 53 puntos los barceloneses tienen una situación más que inmejorable, y es que cuentan con un colchón de cuatro puntos respecto al sexto clasificado, el FC Cartagena.

Ya le gustaría ahora mismo a los aficionados del Real Murcia estar en la situación del Europa. Pero el equipo que tenía que luchar sí o sí por ser campeón ha firmado un auténtico fracaso en este curso. Hasta el punto de que a falta de cinco jornadas no tiene asegurada ni la permanencia. Después de dos derrotas seguidas, los de Curro Torres llegan a Can Dragó completamente exigidos. Con 42 puntos, solo tres por encima del descenso, necesitan ganar para dejar casi atrás la pesadilla.

Ya en la primera vuelta, concretamente en el último partido del año 2025, el Real Murcia, en uno de sus mejores choques de la temporada, consiguió una cómoda victoria ante el rival de este domingo. El conjunto entonces dirigido por Adrián Colunga se impuso en Nueva Condomia por 3-1 gracias a los goles de Jorge Mier, Pedro Benito y Cristo Romero. Todos los tantos murcianistas llegaron antes del descanso.

Peleando por el ‘pichichi’

Pero el mundo al revés no solo se refleja en la clasificación. También llama especialmente la atención la comparativa entre Flakus, delantero por el que el Real Murcia pagó el pasado verano hasta 500.000 euros, y Jordi Cano, atacante del Europa que se mantuvo en la plantilla del club barcelonés tras el ascenso de categoría.

Pues mientras que Flakus no ha sido capaz de cumplir con las expectativas -lleva 9 goles-, siendo hasta cuestionado por los aficionados del Real Murcia, el atacante catalán ya ha celebrado 18 goles, metiéndose en la lucha por convertirse en el pichichi de esta temporada en Primera RFEF.

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En el último partido ante el Sanluqueño, el Europa ganaba 1-3 y Jordi Cano lograba dos goles y daba una asistencia. En total suma ya 18, estando a dos del exmurcianista Arnau Ortiz (20), ahora en las filas del Atlético Madrileño.