Dani Martínez llega a un acuerdo con el Zambú Pinatar para renovar su contrato

El Zambú Pinatar y Dani Martínez han llegado a un acuerdo para extender su vinculación por una temporada más, según ha podido conocer esta redacción. El técnico continuará al frente del banquillo pinatarense independientemente de si el equipo logra el ascenso directo a Primera División o debe afrontar una nueva temporada en Segunda. Una renovación que refleja la plena confianza del club en el proyecto deportivo iniciado el pasado curso y que llega en un momento de máxima ilusión para la entidad, inmersa en plena pelea por el play off de ascenso hacia la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Dani Martínez aterrizó en San Pedro del Pinatar la pasada campaña con un contrato de una sola temporada, sin cláusulas adicionales ni compromisos de futuro. Una apuesta deliberada de ambas partes: ni el club quería atarse, ni el entrenador tampoco. La filosofía era clara: que los resultados y la sintonía hablasen por sí solos. Y así ha sido. El técnico asumió el reto de dar un paso adelante tras la permanencia conseguida el año anterior, y el equipo ha respondido con creces, protagonizando una temporada de alto nivel que le ha situado entre los aspirantes al ascenso.

El primer movimiento para construir la continuidad lo dio el presidente del club, Javier Fernández, con la renovación de Juanje Marín como director general y deportivo, el hombre encargado de pilotar la parcela deportiva de la entidad. El siguiente paso era blindar al técnico, y el máximo responsable deportivo, junto al presidente, no han dudado: quieren a Dani Martínez en el banquillo la próxima temporada, sea cual sea la categoría. El entrenador, por su parte, ha mostrado desde el principio una total sintonía con el club y con el proyecto, por lo que el acuerdo ha llegado de manera natural.

Lo más significativo de esta renovación es su carácter anticipado. El Zambú Pinatar no ha querido esperar al desenlace de la competición para asegurar la continuidad de su técnico. Tanto si el equipo logra el ansiado ascenso a Primera División como si debe afrontar una nueva temporada en Segunda con el objetivo de volver a intentarlo, Dani Martínez estará en el banquillo. Un mensaje inequívoco de estabilidad, que va unido con la intención del club de mantener al grueso de la plantilla el próximo curso.

Mañana, a las 18:00 en el feudo del Sala 5 Martorell, el equipo costero tiene un partido importante que puede prácticamente sellar su presencia en el play off y el técnico lo afronta con la seguridad de que va a seguir en el club.

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Según ha podido saber La Opinión de Murcia, el anuncio oficial se hará público en los próximos días, una vez se formalicen los últimos detalles del contrato. La comunión entre el técnico y la entidad pinatarense es total, y el Zambú Pinatar afronta así el futuro con la garantía de mantener el timón deportivo que ha devuelto la ilusión a San Pedro del Pinatar.