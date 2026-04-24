Curro Torres asume el riesgo: "Decidiré yo si alguien juega sin estar al cien por cien, bajo mi responsabilidad"

El Real Murcia afronta el domingo en el campo del Europa uno de los partidos más importantes del curso y Curro Torres lo sabe. El entrenador grana compareció este viernes en rueda de prensa con un mensaje tan claro como contundente: la última palabra sobre quién sale al terreno de juego será suya, sin condicionantes ni presiones externas.

"Si alguien no está al cien por cien, decidiré yo si juega o no, bajo mi responsabilidad", afirmó el técnico grana, dejando claro que ningún jugador pisará el césped comprometido físicamente, por más que el contexto apriete. La premisa es innegociable, y los nombres que rodean la duda son varios y de peso.

El foco más inmediato recae sobre la portería. Gazzaniga arrastra un golpe en el dedo, sufrido en el partido ante el Antequera, que las pruebas médicas han descartado que sea fractura, aunque la inflamación y el dolor persisten. Curro fue categórico al respecto: un portero no puede actuar con ningún tipo de incertidumbre. "Es un puesto donde no puedes tener ningún tipo de duda a la hora de intervenir", explicó. Su participación se decidirá a última hora en función de las sensaciones del guardameta.

La situación de Óscar Gil es similar. El fichaje invernal que más ha rendido también ajusta cargas y el cuerpo técnico evalúa su evolución día a día. Tampoco Joel Jorquera está libre de duda: el extremo podría reaparecer si responde bien en las últimas sesiones previas al desplazamiento, pero Curro Torres no quiere precipitarse. El principio rector es el mismo para todos: ningún futbolista que no esté en condiciones competitivas reales, ni al ochenta ni al noventa por ciento, saltará al campo.

Héctor Pérez, la buena noticia

Entre las malas noticias aparece, al menos, una buena. El central Héctor Pérez regresa a la convocatoria después de más de tres meses de baja. El defensor ha completado una semana de entrenamientos íntegra y con buenas sensaciones, y Curro no cerró la puerta a utilizarlo de titular si el guion del partido lo requiere. "Es un chico joven, al que hay que cuidar, pero también exigirle como a uno más", señaló el técnico, que confía en la fiabilidad que ha demostrado Héctor en los encuentros en que ha participado esta temporada.

Más allá de la gestión de la enfermería, Curro Torres realizó un ejercicio de autocrítica severo sobre el rendimiento del equipo en las últimas jornadas. El técnico se mostró especialmente molesto por los errores defensivos que han costado puntos, y fue directo en su diagnóstico: el problema no es la intensidad, sino la inteligencia táctica. "Tenemos que hacernos mayores urgentemente. Para ganar no puedes conceder tres goles. Me enfada mucho más dónde estamos los once colocados en el segundo gol", lamentó.

Curro Torres, en rueda de prensa / Prensa Real Murcia

El entrenador reclamó mayor madurez competitiva a toda la plantilla, veteranos incluidos, y recordó que en los tramos finales de los partidos el equipo debe ser práctico incluso cuando eso implique cometer una falta táctica: "Si no puedes recuperar el último pase, tienes que hacer falta, sea amarilla o no. El momento del partido tienes que entenderlo". Un mensaje sin matices para un vestuario al que el preparador murcianista exige leer el juego más allá del esfuerzo físico.

Un rival complicado

El Europa no es un adversario al que se pueda llegar con distracciones. Consolidado en la categoría y en plena forma, el conjunto barcelonés juega en un campo estrecho que condiciona el juego y que obliga a extremar la concentración defensiva desde el primer minuto. "Si les das dos o tres acciones, te hacen daño", advirtió Curro, que subrayó que el once no se elegirá por nombres ni por currículum, sino por la capacidad de cada jugador para responder en un contexto exigente. "No voy a condicionar el once por la experiencia. Todos tienen que saber jugar este tipo de partidos", sentenció.

La llegada de Manuel Sánchez Breis como nuevo director deportivo también tuvo su espacio en la comparecencia. Torres lo recibió con naturalidad, destacando la sintonía que existe entre ambos y la estabilidad que aporta al entorno en este tramo decisivo: "Trabajar con él es muy sencillo porque hablamos muy claro en todos los sentidos y tenemos un mismo objetivo". En cuanto a los rivales directos en la tabla, el técnico fue igual de escueto: "Me centro solamente en el Europa. Si hago mi trabajo, no me tengo que preocupar de nadie".

Noticias relacionadas

El domingo, en Barcelona, el Real Murcia se juega mucho más que tres puntos. Y Curro Torres tiene claro que, pase lo que pase, las decisiones serán suyas.