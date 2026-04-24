El Cartagonova, la tabla de salvación de la Minera

La certeza no existe en el grupo IV de la Segunda Federación. Con dos jornadas por disputarse en la liga regular, la Deportiva Minera sigue peleando por el ascenso directo sin tener aún garantizada ni siquiera la plaza de play off. En ese contexto de incertidumbre deportiva, el club de Llano de Beal afronta también un reto extradeportivo de enorme calado: si logra subir de categoría, no podrá hacerlo jugando en casa.

Uno de los grandes activos del club minero ha sido siempre su planificación a medio y largo plazo. Prueba de ello fue lo ocurrido en la temporada de Tercera Federación: antes incluso de confirmar el ascenso, la directiva ya estaba reunida con el ayuntamiento de Cartagena para acondicionar el Ángel Celdrán y prepararlo para la nueva categoría. Aquella apuesta rindió sus frutos. La Junta de Gobierno Local aprobó una inversión de 100.000 euros; el estadio fue habilitado y la Deportiva Minera lleva ya dos temporadas consecutivas siendo protagonista en la Segunda Federación. En esta campaña, el sueño del ascenso es más real que nunca.

La normativa de la RFEF es clara: en Primera Federación se exige césped natural. Durante esta temporada se concedió una prórroga de seis meses a los equipos con césped artificial para realizar la transición, pero esa ventana se cierra definitivamente. A partir del próximo curso, no habrá excepciones: desde la primera jornada, todos los equipos deberán contar con un campo homologado para la tercera categoría del fútbol español.

Esta situación ya ha afectado a otros clubes. El Europa se vio obligado a jugar en un estadio alternativo durante la segunda vuelta de la presente temporada, y el Sant Andreu, que acaba de ascender a la Primera Federación, afronta el mismo dilema al contar también con césped artificial en su feudo. La Deportiva Minera no es un caso aislado.

En el caso del club rojillo, la solución pasa por abandonar el Ángel Celdrán. Con todas sus instalaciones y base social asentadas en Llano de Beal, acometer una reconversión al césped natural se antoja inviable. Si llega el ascenso, tocará hacer las maletas. Eso sí, el destino tiene que seguir siendo Cartagena. Ese es el primer mandamiento del club.

En este escenario, el Cartagonova emerge como la solución natural. El estadio municipal, que actualmente utiliza en exclusiva el FC Cartagena, es el mejor recinto de la ciudad y cuenta con césped natural. Existe otra instalación con esas características en La Manga Club, pero ni las condiciones del campo ni la comodidad de las gradas para los abonados de la Deportiva Minera lo hacen especialmente atractivo. La opción no admite demasiado debate.

La relación entre la Deportiva Minera y el ayuntamiento de Cartagena ha sido siempre fluida. Esa sintonía ha hecho posible que el Consistorio haya fletado tres autobuses para que la afición minera pueda estar presente el domingo en Almería. Más de 200 aficionados apoyarán a Checa y su plantilla en el trascendetal choque ante el Almería B. Anteriormente también acometió la reforma del Ángel Celdrán, con un coste cercano al medio millón de euros, junto a la subvención anual de 60.000 ya aprobada.

Hay que recordar que el Cartagonova ya fue el feudo de la Deportiva Minera para los encuentros de Copa del Rey ante el Deportivo Alavés y el Real Madrid, citas que dejaron huella en la historia del club. Esa buena sintonía es hoy el principal activo con el que cuenta la Minera para afrontar esta negociación.

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El 3 de mayo, a las 14.00 horas, se despejarán muchas incógnitas sobre el club. Esa tarde se sabrá si la Deportiva Minera asciende directamente, si disputará el play off, que entonces habría que esperar hasta el 31 de mayo, o si continuará una temporada más en Segunda Federación. Si la respuesta es el ascenso, el reloj empezará a correr y la pelota pasará al tejado del Consistorio portuario. El Cartagonova espera.