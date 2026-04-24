La ‘Armada murciana’ quiere ser protagonista en Jerez

El Campeonato del Mundo de Motociclismo llega a Jerez este fin de semana. El Gran Premio de España, que cumple 40 años, abre el calendario europeo después de celebrar carreras en Tailandia, Brasil y Estados Unidos. Después vendrán las citas de Francia, Cataluña, Italia, Hungría, República Checa, Holanda y Alemania antes del descanso veraniego.

Al Circuito Ángel Nieto llega la ‘Armada murciana’ en disposición de ser protagonista. Ya lo ha sido hasta la fecha. No en balde, Máximo Martínez Quiles y Álvaro Carpe, en Moto3, son primero y segundo de la clasificación general, y Pedro Acosta es tercero en MotoGP, donde ya se podrá ver una mejor versión de Fermín Aldeguer, quien ha seguido trabajando duro para recuperarse totalmente de la fractura de fémur que sufrió en enero. El de La Ñora afrontará su tercera carrera en un trazado donde en 2024 ganó en Moto2 y en 2025, en su estreno en MotoGP, no pudo puntuar.

Candidatura al título de Moto3

En la categoría pequeña, Quiles y Carpe ya han presentado su candidatura al título. El primero no se ha bajado del podio en ningún momento. Fue segundo en Tailandia y ganó en Brasil, para volver a ser segundo en Estados Unidos. El piloto, con 18 recién cumplidos, lidera la clasificación con 65 puntos, 23 más que un Álvaro Carpe que tras dos cuartos puestos consecutivos, fue tercero en Austin. «Estamos contentos después de las primeras carreras de la temporada, donde vivimos buenos fines de semana, pero no vale relajarse. Estoy motivado por correr por primera vez en el Mundial en Jerez, con toda la afición. Será especial, seguro, y tengo ganas de sentir el calor de la afición. Vamos a seguir trabajando como en todas las carreras que llevamos ya, centrados en nuestro propio ritmo para llegar preparados al Gran Premio», manifestó el líder del campeonato, que ya el año pasado, en su estreno, fue tercero en la general final pese a perderse cuatro citas.

Carpe sí que corrió en 2025 en Jerez. En esa ocasión solo pudo ser octavo, pero en 2026 quiere lograr su primer podio en un trazado donde ya conoce lo que es ganar en la Red Bull Rookies Cup y en el Mundial Junior: «Estoy muy emocionado de volver a correr en Jerez. Es la primera prueba europea de la temporada, así que empezar en España siempre es una ventaja para los que somos de aquí. Hemos sido muy consistentes durante esta primera parte de la temporada, así que espero que también nos vaya bien aquí. Intentaremos conseguir un buen resultado para dedicárselo al equipo, a mi familia y a los aficionados. Hemos trabajado duro durante estas semanas de descanso, así que estamos listos para darlo todo durante los tres días del Gran Premio», comentó sobre sus expectativas el del Team Ajo.

Pedro Acosta, tercero en MotoGP

Pedro Acosta llega a España en la tercera posición del Mundial. Lo hace después de ocupar el mismo puesto en Austin. De Tailandia, tras su triunfo en la carrera inaugural al sprint y el segundo puesto en el Gran Premio, salió líder, pero en Brasil, donde fue séptimo el domingo y noveno en la sprint, se lo entregó a Marco Bezzecchi. Ahora cuenta con 60 puntos, a 21 del líder y a 17 de Jorge Martín, que es segundo. Solo se le resiste la victoria en la prueba del domingo después de sumar la primera en la cita corta de los sábados. Es el único piloto de la parrilla que ha puesto en jaque a las Aprilia, las grandes dominadoras hasta el momento. Su KTM ha progresado mucho, pero aún le falta para llegar a estar con las motos italianas. «Ahora, cada carrera será una incógnita para mí. Parece que la moto funcionó bastante bien fuera de Europa y pudimos seguir el ritmo de las Ducati y las Aprilia, pero no tenemos mucho margen para intentar superarlas», dijo el piloto de Mazarrón, quien también ha añadido que «no estamos tan bien como deberíamos, pero hemos dado bastantes pasos adelante y eso ha sido lo importante».

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Carlos Cano, en la Rookies

La Red Bull Rookies Cup también tendrá esta temporada a un protagonista de la Región. El campeonato que impulsó a Quiles, Carpe y Acosta hasta el Mundial, comienza este fin de semana en Jerez con un piloto de Murcia, Carlos Cano, que ya ha sido campeón de la European Talent Cup. El joven del barrio de San Basilio, que está apadrinado por Emilio Alzamora, se estrenará en un trofeo donde la igualdad es máxima. Además, en 2026 también disputará el Mundial Junior de Moto3 con el equipo de Jorge Martínez Aspar.