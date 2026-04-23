El Real Murcia, entre la urgencia y la previsión

No se recuerda una temporada en la que el Real Murcia tuviera tanta prisa por ponerse a pensar en la siguiente. Y menos desde la llegada de Felipe Moreno a Nueva Condomina. Hay que recordar que en su primer proyecto como máximo accionista grana, Javier Recio llega a principios de junio de 2023, y el fichaje de Gustavo Munúa como técnico no se confirma hasta el 1 de julio. No cambian mucho las cosas para la temporada 24-25. Asier Goiria aterriza un 11 de junio, cuando Recio ya buscaba entrenador; y Fran Fernández firma como murcianista el 24 de ese mismo mes. Y algo parecido ocurrió el pasado verano. Porque, pese a la trayectoria de play off del equipo, la renovación del director deportivo se hace oficial el 17 de junio, ya acabada la competición, y el 3 de julio se nombra a Etxeberria como técnico.

Pero curiosamente en la temporada que más calma hay que tener, porque ahora mismo el Real Murcia sigue en riesgo de descenso, es cuando más prisa le ha entrado a Felipe Moreno por ponerse a trabajar en la siguiente. De hecho, este martes, el presidente grana ya presentaba al director deportivo que liderará el próximo proyecto. Ni la urgencia deportiva que viven los murcianistas, obligados a sellar la permanencia en las cinco jornadas que quedan, han llevado a los responsables murcianistas a pisar el freno. Al contrario, en las oficinas de Nueva Condomina se prefiere pensar en julio y en agosto que en centrarse única y exclusivamente en salvar la categoría.

Deberá ahora el Real Murcia, tras el anuncio de Sánchez Breis como director deportivo, tendrá que combinar ambos modelos. Ayer mismo el ex del FC Cartagena ya acudió al entrenamiento del equipo de Curro Torres para presentarse a los jugadores. Un día antes en su puesta de largo ante los medios ya hablaba de que solo hay que pensar en salvarse. Incluso se atrevía a dar consejos a la plantilla. «Hay que eliminar el pesimismo y dar la mejor versión para competir. Si nos olvidamos de los miedos, estamos capacitados para ganar los cinco partidos», explicaba, adelantando el discurso que casi seguro soltó antes del entrenamiento de este miércoles, un entrenamiento cualquiera de este mes de abril, pero que parecía la típica sesión de inicio de pretemporada en julio, cuando los futbolistas reciben el aliento de sus nuevos jefes y todo son buenas sensaciones.

Pero ayer miércoles el Real Murcia no empezaba nada, por mucho que Felipe Moreno tenga prisa por poner el reloj en la temporada 26-27. Porque aunque con la llegada de Breis a la estructura deportiva se quiere dar sensación de previsión, más que adelantar trabajo lo que los murcianistas persiguen es cerrar cuanto antes el estrepitoso fracaso en el que se ha acabado convirtiendo el curso 24-25, y eso que a día de hoy la liga sigue abierta y el Real Murcia tiene muchos deberes por hacer.

Hablaba Felipe Moreno este martes de «pasar página», «de no darle más vueltas» al asunto, de «mirar hacia adelante», pero parece complicado pasar la página de la temporada 25-26 cuando esa página aún no está cerrada. De hecho, a falta de cinco jornadas, el Real Murcia no tiene cerrado el final. De hecho, teniendo en cuenta la facilidad con la que se distrae la plantilla murcianista -solo hay que ver lo que ocurrió durante el mercado invernal-, habrá que cruzar los dedos para conseguir cuanto antes los cinco o seis puntos que te permitirían sellar la permanencia sin sufrir hasta el último momento.

Teniendo en cuenta esto, que el único trabajo verdadero que se puede hacer ahora deportivamente en el Real Murcia está en el terreno de juego, donde se tendrá que ganar dos partidos para despejar el fantasma del descenso, lo único a lo que podrá dedicarse Manuel Sánchez Breis en los próximos días es a dejarse ver. Ayer ya fue el gran protagonista del entrenamiento del equipo y este domingo se estrenará oficialmente como director deportivo acudiendo a ver al equipo en el campo del Europa. Además en estas últimas cinco jornadas tendrá la oportunidad de seguir muy de cerca a los jugadores de la plantilla, y es que muchos de ellos, con contrato en vigor, tendrán que seguir el próximo curso guste o no a la parroquia murcianista.

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Renovación de Jaso

Uno de los asuntos que sí puede resolver ya el nuevo director deportivo del Real Murcia es la renovación de Antxón Jaso. El central fue dado de baja en enero al considerar que tenía una lesión importante, y a cambio se le prometió la renovación de su contrato hasta enero de 2027. Con Pedro Asensio haciéndose el olvidadizo y poniendo la pelota en el tejado de Felipe Moreno, los meses han ido pasando sin que el contrato a firmar llegue al jugador, que ahora mismo desconoce cuál será su futuro. Pero ahora que ya ha llegado Sánchez Breis para encarrilar el próximo proyecto, posiblemente en unos días el club asuma lo prometido a Jaso.