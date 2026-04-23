Ralph McPherson vuelve a Murcia 33 años después por el cuarenta aniversario del UCAM Murcia

Ralph McPherson fue la primera gran estrella del hoy UCAM Murcia CB en su estreno en la década de los noventa en ACB. Treinta y tres años después, el ala pívot texano, que jugó 99 partidos en los que anotó 2.082 puntos, a una media de 21 por encuentro, capturó 684 rebotes y encestó 144 triples en 3.528 minutos en pista, vuelve este sábado a una ciudad donde se sintió como en casa, para asistir a una fiesta que conmemorará los 40 años del club en la previa del duelo ante el Tenerife.

El evento, patrocinado por Juver, arrancará a las 16:30 horas en la Sala Mamba, que está a escasos metros del Palacio de los Deportes, y contará con bebida y comida, degustación de zumo Juver, música en directo, juegos para los más pequeños y una cámara 360 grados para que los aficionados puedan inmortalizar el momento y compartirlo en redes sociales. La entrada al acto es libre, sin necesidad de invitación previa, y los más rápidos tendrán un obsequio.

José Miguel Garrido, director de Marketing del UCAM Murcia / Prensa UCAM Murcia

Los trescientos primeros se llevarán gratis la revista que ha elaborado La Opinión y que se entregará gratuitamente con la edición del periódico del próximo domingo. La publicación de setenta páginas hace un repaso a la historia del club desde su inicios hasta el día de hoy dando protagonismo a los protagonistas de la misma. «Está llena de anécdotas, recuerdos y buenos momentos», aseguró José Miguel Garrido, director de Marketing del UCAM Murcia, quien explicó que recibió la propuesta de esta publicación con los brazos abiertos: «Como todo aquel que quiere hacer algo con el club, que sea bueno para la afición, nosotros encantados de recibirlo. Este es un club de puertas abiertas y cualquier iniciativa positiva, pues nosotros encantados de ayudar e impulsar».

70 páginas con mucha historia La revista editada por el diario La Opinión con motivo del 40 aniversario hace un repaso a la historia del club en setenta páginas cargadas de información y reportajes. Contiene perfiles de Randy Owens, del que ofrece la cantidad de puntos y el número de partidos que disputó en el Juver, Juan Valverde, Ralph McPherson, Xavi Sánchez, Sadiel Rojas y José Luis Mendoza. Además, hay un reportaje dedicado al nacimiento del club que contiene documentos hasta ahora inéditos como el acta del primer partido y de la constitución de la entidad. En el apartado de entrenadores, aparecen todos con el número de partidos dirigidos, además de un reportaje con tres técnicos que han marcado época, Manrique Cos, Felipe Coello y Sito Alonso. Todos los hitos en 40 años, un reportaje con las ocho peñas, otro con los abonados más antiguos y todos los murcianos que han llegado a la primera plantilla, son otros de los contenidos que podrán encontrar los lectores el domingo en el quiosco. También tienen protagonismo los actuales dirigentes, con una entrevista a la presidente, y todos los trabajadores.

El padrino de excepción del acto será el exjugador estadounidense Ralph McPherson, uno de los jugadores más queridos en la historia del club, sobre todo para aquellos que acudían a los partidos en el pabellón Príncipe de Asturias. «Es uno de los jugadores más identificados y que más cariño tiene a esta tierra y del que guarda más cariño guarda la afición», señaló Garrido, quien avanzó que habrá oportunidad de firmar autógrafos y recordar con él los mejores momentos de su etapa. Mañana se ofrecerá una nueva rueda de prensa con más detalles sobre su participación, donde se intuyen sorpresas durante el propio partido.

Su vuelta a Murcia no ha sido casual. Garrido reconoció que la gestión para traerle desde Estados Unidos fue «bastante ágil» gracias al trabajo de Juan Pablo Mendoza y Felipe Meseguer, que contactaron con él a través de sus redes sociales: «Contarle el proyecto y que él tuviera la posibilidad de venir fue todo muy sencillo», apuntó.

Tras la fiesta, tocará baloncesto. Y de alto voltaje. El UCAM Murcia CB recibirá en casa La Laguna Tenerife a las siete, al que Garrido definió, sin rodeos, como «posiblemente el rival más en forma ahora mismo de la Liga Endesa». El conjunto canario acaba de clasificarse para la Final Four de la Basketball Champions League y ha cosechado victorias en las pistas más exigentes .

«Será un partido tremendamente bonito e ilusionante y que seguro que con el ánimo de todos conseguiremos la victoria», confió el director comercial, que lanzó un mensaje claro a la afición: este sábado, la Sala Mamba necesita estar llena desde bien pronto.

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