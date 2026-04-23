El Puertas Padilla Cartagena disputará la final de División de Honor

Por segunda temporada consecutiva, el Puertas Padilla Cartagena estará en la final de la liga de División de Honor de bádminton. Y otra vez tendrá como rival al Recreativo IES La Orden, club onubense que cuenta con diez títulos en su palmarés, una hegemonía con la que quiere acabar un conjunto cartagenero que ha firmado una temporada sobresaliente, con una sola derrota.

El Padilla Cartagena logró la clasificación para su segunda final al derrotar en casa al CB Oviedo por un ajustado 4-3, resultando claves los duelos individuales. El duelo comenzó con derrota en el dobles mixto de Jaume Pérez y Nikol Carulla. La eliminatoria se puso más cuesta arriba cuando cayeron en dobles masculino Samuel Jones y Jaume Pérez. En el dobles femenino comenzó la remontada con la victoria de Nikol Carulla y Elena Lorenzo.

Fue en los individuales donde el Puertas Padilla selló su pase a la final. Xu Wei venció con autoridad a Yeily Ortiz; Pai Yu Po sumó otro punto clave frente a Laura Álvarez; y el argentino nacionalizado español Santiago Otero logró el punto clave frente a Iván Torre. La única derrota la sufrió Alejandro Alcalá ante Álvaro Leal.

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La final se disputará en un enfrentamiento a dos partidos. La ida se jugará, a falta de confirmación oficial en Cartagena, el fin de semana del 16 y 17 de mayo;y la vuelta, el 23 o 24 del mismo mes, en Huelva.