Las matemáticas asfixian a un FC Cartagena que se aferra al play off

La derrota del pasado domingo en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante el Eldense no ha apagado la llama en el vestuario del FC Cartagena. El golpe fue duro, sobre todo porque el equipo iba ganando hasta el tramo final del encuentro. Y sin embargo, en el seno del club y entre los futbolistas que defienden la camiseta albinegra, la convicción de que el play off de ascenso aún es alcanzable no se ha disipado. El sueño sigue vivo, aunque para mantenerlo habrá que bordarse a una exigencia propia de campeones durante las cinco últimas jornadas de la temporada regular.

El calendario que resta es, sobre el papel, asumible. El Cartagena tiene la ventaja de que tres de los cinco partidos se disputarán en el Cartagonova, un feudo en el que el equipo ha mostrado su mejor versión a lo largo del curso. La afición albinegra, que se ha enganchado al equipo en este tramo final, tendrá tres ocasiones más de empujar desde las gradas. Los visitantes serán el Nàstic de Tarragona, un conjunto que lucha con uñas y dientes por la permanencia y que llegará a Cartagena con la necesidad imperiosa de puntuar; el Alcorcón, instalado en la zona media de la tabla y con escasos alicientes competitivos para estas alturas de la temporada; y el Betis Deportivo, filial verdiblanco que, salvo sorpresa mayúscula, podría llegar a la última jornada con descenso certificado.

Las dos salidas, en cambio, encierran una dificultad notable. La primera visita al Nuevo Mirador de Algeciras es, sin lugar a dudas, la más temible de las citas que quedan. El conjunto andaluz se ha consolidado como uno de los mejores equipos locales de toda la categoría, acumulando nada menos que 35 puntos de los disputados en sus 17 encuentros como anfitrión. Una fortaleza que convierte esta visita en una auténtica prueba de fuego para las aspiraciones cartageneristas. La otra salida llevará al equipo hasta Ibiza, en la penúltima jornada, ante un rival que está decepcionando este curso y que en estos momentos aún no tiene asegurada la permanencia. Al cuadro que dirige Íñigo Vélez le interesaría que para entonces ya sí hubiera amarrado la salvación.

Objetivo 62 puntos

Las cifras son tan claras como exigentes. Para que el FC Cartagena aspire a colarse entre los cinco primeros, la hoja de ruta no admite demasiadas concesiones: ganar cuatro de los cinco partidos que restan y empatar, al menos, en el encuentro restante. Eso se traduce en 13 puntos de los 15 posibles, una exigencia que refleja con exactitud la delicada situación en la que ha quedado el equipo tras el traspiés de Elda.

Actualmente, con 49 puntos en el casillero, el Cartagena se encuentra a cuatro puntos del Europa FC, el conjunto que marca en este momento la quinta plaza, la última con derecho a play off, con 53 puntos. La distancia con el Villarreal B, cuarto con 54, es de seis, por lo que también entra en la ecuación. El objetivo, según los registros históricos de las cuatro temporadas de vida en este grupo II, se sitúa en torno a los 61 puntos para ocupar la quinta posición en la jornada 38. La media de puntuación del quinto clasificado entre las jornadas 33 y 38 ha sido de 8 puntos adicionales, lo que elevaría el listón hasta los 61. La media global de las cuatro temporadas anteriores apunta exactamente en la misma dirección: 60 puntos. Todo indica, por tanto, que quien quiera bailar en el play off deberá presentarse en la última jornada con alrededor de 61 o 62 puntos en su poder.

Hay, eso sí, un factor externo que puede aliviar levemente la presión: Europa FC y Villarreal B se enfrentarán entre sí en la jornada 36, lo que garantiza que uno de los dos rivales directos pinchará y perderá puntos en ese choque. Una circunstancia que, si el cuadro portuario cumplen con su parte, podría acercarse y meter presión.

El gol average, un problema

Pero los puntos no son el único frente abierto en la ecuación play off del FC Cartagena. Existe otro factor que complica aún más la situación y que obliga al equipo a apuntar más alto que sus rivales directos en la clasificación: el gol average. Y aquí las noticias no son buenas.

El conjunto albinegro tiene perdido el gol average particular tanto frente al Villarreal B como frente al Europa FC, los dos equipos con los que pelean directamente por las plazas de play off. Contra el filial amarillo, el Cartagena no fue capaz de sumar ningún punto en los dos enfrentamientos directos, cayendo en ambos. Contra el Europa, la situación no fue mucho mejor: derrota por 2-0 en el Nou Sardenya y empate en el Cartagonova. Dos balances negativos que, en caso de igualdad de puntos con cualquiera de esos dos equipos al final de la temporada regular, dejarían al conjunto de la ciudad portuaria en una posición de clara desventaja.

Este lastre obliga al Cartagena a no conformarse con empatar puntos con sus perseguidores, sino a superarlos. No basta con llegar a los 61 puntos si Europa o Villarreal B llegan a la misma cifra: el gol average particular haría que los albinegros quedaran por debajo. Esa es la razón por la que la cifra mágica se eleva hasta los 62, o incluso más, dependiendo de cómo evolucionen los resultados en las próximas jornadas. El margen, en definitiva, es cero.

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La situación es dura pero no imposible. El fútbol, ese deporte en el que las matemáticas conviven con lo imprevisible, ha escrito páginas mucho más inverosímiles que la remontada que plantea el FC Cartagena. El vestuario cree, la afición sigue ahí y el calendario, aunque estrecho, todavía deja una rendija por la que cuela la esperanza. Ganarle al Nástic este domingo a las 18:15 es el primer paso para mantener el sueño.