El Lorca Deportiva-Yeclano tendrá entrada gratis

El Lorca Deportiva se despide de su afición este domingo. Jugará a las doce en el estadio Artés Carrasco ante el Yeclano. Los aficionados lorquinistas han mostrado su desilusión por el rendimiento de su equipo en esta segunda vuelta. Lleva seis partidos sin ganar. Aquel momento de la temporada donde el conjunto que entrena Sebas López ganó siete partidos consecutivos hizo soñar a muchos de ellos. Curiosamente desde que alcanzó los cuarenta y dos puntos y el Lorca anunció a Sebas López como técnico para la próxima temporada, su equipo no ha ganado.

Con un sabor agridulce el Lorca Deportiva se despide de la temporada sin haber hecho del todo los deberes. Está con cuatro puntos por encima del play out y quedan seis por jugar. En la última jornada rendirá visita al Llano del Beal para enfrentarse a la Minera. Por su parte el Yeclano también llega a Lorca con urgencias.

El director deportivo, David Navarro, comentó el domingo pasado tras perder en Águilas que el equipo se ha desconectado.

La directiva que preside Sergio Zyman ha decidido que este último choque de la temporada en casa sea gratuito para todos los que quieran darse cita en el Artés Carrasco.

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Con el lema, “despidamos a los que nos hicieron soñar como merecen”, quieren cerrar el ejercicio sumando una victoria que alejaría los fantasmas.